Dost schiet Sporting naar halve finales beker, remise bij Chelsea-Arsenal

Dost begon op de bank bij Sporting Lissabon, maar mocht vlak na rust alsnog invallen in de uitwedstrijd tegen Cova Piedade, dat uitkomt op het tweede niveau van Portugal.

Bruno Fernandes had na 54 minuten voor de openingstreffer gezorgd namens Sporting, maar de thuisploeg kwam vlak daarna al op gelijke hoogte door een benutte penalty.

Sporting voegde zich alsnog bij de laatste vier dankzij Dost, die na 78 minuten van dichtbij de winnende binnentikte. De zeventienvoudig Oranje-international was zondag in het competitieduel met CS Maritimo (5-0) ook al van goud waard met een hattrick.

De winnende treffer van Dost in de beker was al zijn 21e doelpunt dit seizoen in 29 officiële wedstrijden, waarvan zestien competitietreffers. Alleen de Braziliaan Jonas van Benfica (twintig goals) blijft de Nederlander voor op de topscorerslijst in de Liga NOS.

Chelsea-Arsenal

Chelsea en Arsenal speelden vorige week in de Premier League nog met 2-2 gelijk, maar de heenwedstrijd in de halve finales van de League Cup op Stamford Bridge zorgde voor een stuk minder spektakel: 0-0. Chelsea toonde voor rust de meeste dreiging, maar tot grote kansen leidde dat aanvankelijk niet voor de ploeg van manager Antonio Conte.

Aan het begin van de tweede helft werd Arsenal steeds verder teruggedrongen door Chelsea en leek de 1-0 een kwestie van tijd. Verdediger Andreas Christensen kopte van dichtbij echter over en naast en ook schoten van Alvaro Morata waren niet doeltreffend (redding David Ospina en zijnet), waardoor Arsenal ontsnapte aan een nederlaag.

Scheidsrechter Martin Atkinson werd tijdens het halvefinaleduel bijgestaan door de videoscheidsrechter. Het technologische hulpmiddel werd maandag voor het eerst in Engeland gebruikt bij het FA Cup-duel tussen Brighton and Hove Albion en Crystal Palace (2-1).

De return van de halve finale tussen Chelsea en Arsenal wordt op 24 januari afgewerkt in het Emirates Stadium (aftrap 21.00 uur). De 'Blues' wonnen de League Cup vijf keer eerder, de 'Gunners' mochten zich twee keer winnaar van het bekertoernooi noemen.

Real Madrid

In Spanje plaatste Real Madrid zich voor de kwartfinales van de Copa del Rey, ook al ging het niet van harte. De 'Koninklijke' speelde de return tegen Numancia met 2-2 gelijk, wat door de 0-3 zege in de heenwedstrijd wel voldoende was om de laatste acht te bereiken.

Lucas Vazquez kopte na elf minuten de openingstreffer binnen namens Real, maar Numancia, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje, trok vlak voor rust de stand gelijk.

Een kwartier na rust kwam Real weer op voorsprong in Santiago Bernabeu en weer was het Vazquez die binnenwerkte. Numancia bleef echter dreigend en knokte zich in de slotfase naar een gelijkspel. Invaller Guillermo, die voor rust ook al voor de 1-1 had gezorgd, kopte wederom de verrassende gelijkmaker binnen.

Bekerhouder FC Barcelona komt donderdagavond nog in actie tegen Celta de Vigo. Het eerste duel tussen beide ploegen in de achtste finale eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain bereikte de halve finales van de Coupe de la Ligue door Amiens te verslaan. De ploeg van coach Unai Emery zegevierde met 0-2 in het Stade de La Licorne.

Amiens hield 52 minuten stand tegen de Franse koploper, maar Neymar tekende vlak daarna alsnog voor de 0-1 door een strafschop te benutten. Adrien Rabiot zorgde na 78 minuten voor de definitieve beslissing.

Paris Saint-Germain is titelverdediger in de Coupe de la Ligue en kan het bekertoernooi voor het vijfde jaar op rij winnen. De Parijzenaars toonden zich in 1995, 1998 en 2008 ook al de sterkste in de Coupe de la Ligue.

De andere halvefinalisten van dit jaar zijn AS Monaco, Montpellier en Stade Rennais.