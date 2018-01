Van Geel wijt 'heel teleurstellende' vijfde plek Feyenoord aan Europees voetbal

Feyenoord won in de eerste seizoenshelft slechts negen van de zeventien competitiewedstrijden en staat daardoor al veertien punten achter op koploper PSV. De Rotterdammers werden bovendien kansloos uitgeschakeld in de Champions League.

"We staan op een heel teleurstellende vijfde plek en daar zijn we absoluut niet tevreden mee", aldus Van Geel tegen RTV Rijnmond in Marbella, waar Feyenoord op trainingskamp is in voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Feyenoord raakte afgelopen zomer belangrijke spelers kwijt en kreeg voor de winterstop te maken met veel blessures, maar Van Geel ziet het spelen van Europees voetbal als grootste oorzaak van de wisselvallige prestaties in de Eredivisie.

"De Champions League is zwaar geweest en heeft fysiek en mentaal waarschijnlijk veel gevergd", constateerde de technisch directeur. "Daardoor morsten we rondom die wedstrijden punten in de competitie. Voor ons is het ook pech dat Ajax en PSV geen Europees voetbal speelden. Alleen wij en Vitesse kwamen uit in Europa en kijk eens waar Vitesse staat op de ranglijst."

Achtervolgen

Feyenoord wist na de 1-0 nederlaag tegen Manchester City op 21 november dat het Europese avontuur van dit seizoen geen vervolg zou krijgen na de winterstop. Opmerkelijk genoeg won de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zeven van de daaropvolgende acht wedstrijden voor de winterstop.

"Daar zag ik het oude Feyenoord weer terug", aldus Van Geel, die daardoor genoeg vertrouwen heeft in een inhaalrace. "We zijn het seizoen goed begonnen en goed geëindigd. We gaan nu de achtervolging in en doen ook nog mee in het bekertoernooi. Nog twee duels winnen en we staan weer in de finale. Daar liggen voor ons de uitdagingen."

Van Geel doet er ondertussen alles aan om Robin van Persie terug naar De Kuip te halen. De 34-jarige aanvaller van Fenerbahçe is in gesprek met de Turkse club over het ontbinden van zijn contract en staat mogelijk voor een terugkeer bij Feyenoord, waar hij tussen 2001 en 2004 ook al speelde.

"Wij hebben al maanden contact met zijn management en ook met Van Persie", benadrukte Van Geel. "Die lijn is heel strak. We gaan kijken of dat lukt. Dat zal onder bepaalde voorwaarden moeten kunnen. Een grote speler als Van Persie is zeker welkom."

Van Geel bevestigde bovendien dat Michiel Kramer weg mag bij Feyenoord. "Michiel wil een stap maken. Zijn contract loopt af, dus hij werkt een eigen programma af en kijkt naar iets buiten de deur."