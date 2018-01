Lukaku overweegt stappen tegen Everton-eigenaar na 'voodoo-claim'

"Romelu's besluit om te vertrekken bij Everton had niets te maken met voodoo", zegt een vertegenwoordiger van Lukaku woensdag tegen de BBC. "Hij neemt afstand van deze overtuiging en van de uitspraken van Moshiri. We gaan nu kijken welke juridische stappen we tegen hem kunnen ondernemen."

De 24-jarige Lukaku verruilde Everton afgelopen zomer na vier seizoenen voor Manchester United. De 'Toffees' wilden hun topscorer erg graag behouden, maar de aanvaller weigerde een nieuw contract te tekenen in Liverpool.

Moshiri zei dinsdag op de algemene vergadering van Everton dat Lukaku besloot geen nieuw contract te tekenen nadat hij tijdens een meeting met het bestuur "zijn moeder had gebeld". Zij vertelde dat ze "een voodooboodschap had gekregen dat Romelu naar Chelsea moest vertrekken".

Katholiek

Volgens de vertegenwoordiger van Lukaku is dit complete onzin. "Romelu is zeer katholiek en voodoo is geen onderdeel van zijn leven of overtuiging."

"De reden waarom hij geen nieuw contract tekende bij Everton is simpelweg dat hij geen vertrouwen had in Everton en het project van meneer Moshiri. Hij wilde een volgende stap maken in zijn carrière en de mogelijkheid krijgen om te vertrekken."

Lukaku, vorig seizoen goed voor 25 Premier League-goals namens Everton, heeft in zijn eerste halfjaar bij Manchester United tien competitietreffers gemaakt in 21 wedstrijden.

