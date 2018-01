Scheidsrechter Ed Janssen (47) beëindigt loopbaan na dit seizoen

Janssen spreekt op de website van de KNVB van "een fantastische tijd". Hij debuteerde in 2003 in het betaalde voetbal bij SC Cambuur-Excelsior in de Eerste Divisie. Twee jaar later leidde de arbiter uit het Limburgse Meijel met NEC-RBC Roosendaal zijn eerste duel in de Eredivisie.

Een internationale carrière als hoofdscheidsrechter bleef uit voor Janssen, die wel als vierde, vijfde of zesde official actief was bij duels in de Europa League en Champions League.

"Topvoetbal verdient toparbitrage. Dat heb ik altijd gezegd", aldus Janssen. "Ik heb er altijd veel voor gedaan en veel voor gelaten. Denken aan je voeding, geen alcohol, niet te laat naar bed. En natuurlijk iedere dag trainen."

"Heerlijk vond ik dat. En nog steeds. Als scheidsrechter ben je echt een sportman", zegt de arbiter die maandag zijn 47e verjaardag vierde.

Bijdrage

Janssen, die ruim vierhonderd profduels floot, hoopt na zijn afscheid een "bijdrage te leveren aan de professionele arbitrage in Nederland", al is nog niet duidelijk in welke functie dat zal zijn.

Hij neemt met een goed gevoel afscheid. "Het is prima zo. Eigenlijk heb ik van iedere wedstrijd genoten. En dat blijf ik tot de laatste wedstrijd doen."

Dit seizoen floot Janssen tien duels in de Eredivisie, drie in de KNVB-beker en vier in de Jupiler League. Janssen is op Reinold Wiedemeijer (51) na de oudste arbiter met de status 'senior nationaal' bij de KNVB. Wiedemeijer maakte in december na een jaar blessureleed zijn rentree in het betaald voetbal.