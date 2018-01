City pas in blessuretijd heenduel halve finale League Cup langs Bristol

Ondanks de moeizame overwinning moeten de 'Citizens' van trainer Josep Guardiola over twee weken nog wel flink aan de bak in de return in Bristol. Dat duel wordt op dinsdag 23 januari afgewerkt op Ashton Gate.

Bristol City zorgde in de kwartfinales al voor een sensatie door Manchester United uit te schakelen (2-1) en ook de andere club uit Manchester werd uitstekend partij geboden door de 'reuzendoder', die ook al Crystal Palace, Stoke City en Watford de baas was.

Op slag van rust kwam Bristol zelfs op voorsprong. Bobby Reid mocht vanaf elf meter aanleggen na een domme overtreding van John Stones en liet doelman Claudio Bravo, die in de beker de voorkeur krijgt boven Ederson, kansloos.

Na rust stelde Manchester City alsnog orde op zaken. Tien minuten na de hervatting tekende Kevin De Bruyne voor de gelijkmaker en in de tweede minuut van de blessuretijd kopte invaller Aguero de winnende goal binnen.

Copa del Rey

In Spanje drongen Atletico en Valencia door tot de kwartfinales. De Madrilenen wonnen na de 0-4 overwinning van vorige week bij Lleida Esporti ook de return in Wanda Metropolitano eenvoudig (3-0) en Valencia rekende thuis af met Las Palmas: 4-0.

Atletico-trainer Diego Simeone had voor de return opnieuw een basisplaats ingeruimd voor de terugkeerde Diego Costa. De Spaanse spits met Braziliaanse roots maakte vorige week in de uitwedstrijd zijn rentree voor Atletico.

Costa luisterde zijn rentree in het shirt van 'Los Rojiblancos' al vijf minuten na zijn invalbeurt op met zijn eerste treffer voor de Spanjaarden sinds april 2014. Afgelopen zaterdag scoorde hij ook in de competitie tegen Getafe (2-0 winst).

In de terugwedstrijd tegen Lleida Esporti, dat negende staat in de Segunda Division B, wist Costa het net niet te vinden en werd hij na een uur spelen gewisseld. De treffers kwamen na rust op naam van Yannick Carrasco, Kevin Gameiro en Vitolo.

Valencia voegde zich later op de avond ten koste van Las Palmas ook bij de laatste acht. De eerste ontmoeting tussen die twee clubs eindigde vorige week in 1-1 op Gran Canaria, maar in Mestalla werd het mede dankzij drie goals van Luciano Vietto 4-0.

Coupe de la Ligue

In Frankrijk verzekerde AS Monaco zich van een plekje in de halve finales van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi. De Monegasken, uiteraard zonder de aan Huddersfield verhuurde Terence Kongolo, wonnen met 1-2 bij OGC Nice.

Thomas Ler en Adama Diakhaby verzorgden de productie namens Monaco. Alassane Plea deed tussendoor nog wel iets terug, maar dat was niet voldoende voor de Zuid-Franse club die afgelopen week afscheid nam van Wesley Sneijder.

Woensdag staan de andere drie kwartfinales op het programma: Stade Rennes-Toulouse, Angers-Montpellier en Amiens tegen bekerhouder Paris-Saint-Germain.