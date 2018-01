AZ-spits Friday tweede winterse versterking voor Sparta en Advocaat

De 22-jarige Friday is na Dabney dos Santos, die ook op huurbasis overkwam van AZ, de tweede aanwinst voor de nieuwe Sparta-trainer Dick Advocaat.

Leo Beenhakker, technisch adviseur op Het Kasteel, is blij met het aantrekken van de Nigeriaan. "Fred stond bovenaan onze lijst om de aanval te versterken en we zijn blij dat we het nu officieel hebben kunnen maken en hij bij ons zal aansluiten."

Feyenoorder Michiel Kramer werd ook in verband gebracht met een overstap naar de stadgenoot, maar wilde zelf niet naar de nummer voorlaatst van de Eredivisie. Friday zal op korte termijn aansluiten bij het Spaanse trainingskamp van Sparta in Sotogrande. De aanvaller is nu nog met AZ in het nabijgelegen Estepona.

Basisplaats

Sinds zijn komst van het Noorse Lilleström in de zomer van 2016 wist Friday nooit een vaste basisplaats te veroveren in Alkmaar. Dit seizoen deed trainer John van den Brom slechts vijf keer een beroep op de Nigeriaan, die vooral minuten maakte namens de beloftenploeg in de Jupiler League.

AZ zag tijdens deze winterse transferperiode naast Friday en Dos Santos nog twee spelers op huurbasis vertrekken. Levi Opdam mag zijn geluk beproeven bij Go Ahead Eagles en Abdel Malek El Hasnaoui verkaste naar FC Eindhoven.

