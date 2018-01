Pelova (18) debuteert bij Spaans trainingskamp in selectie Oranjevrouwen

Pelova geldt als een groot talent. Afgelopen zomer haalde ze met Nederland de halve finale van het EK onder 19 in Noord-Ierland.

Desiree van Lunteren ontbreekt in de 24-koppige selectie. De rechtsback van Ajax kampt met hamstringklachten en stapt maandag niet op het vliegtuig naar Spanje.

Het trainingskamp in de Spaanse kustplaats duurt van 15 tot en met 24 januari en op zaterdag 20 januari wordt een officiële oefeninterland afgewerkt tegen Spanje. Drie dagen later wordt ook nog een trainingswedstrijd gespeeld tegen de Engeland, waarvan afgelopen zomer nog werd gewonnen in de halve finales van het EK.

WK-kwalificatie

Voor Nederland staat de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd pas over drie maanden op het programma. Op 6 april is Noord-Ierland de tegenstander. Met zeven punten uit drie wedstrijden gaat de ploeg van Wiegman aan kop in groep 3 van de kwalificatie.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

24-koppige selectie Oranje:

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Anouk Dekker (Montpellier), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Vanity Lewerissa (PSV), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Katja Snoeijs (vv Alkmaar), Sherida Spitse (Valerenga), Sari van Veenendaal (Arsenal) Jennifer Vreugdenhil (Valencia), Siri Worm (Everton) en Kelly Zeeman (Ajax).

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie