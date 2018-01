Conte heeft geen spijt van uitspraken over 'miezerig mannetje' Mourinho

"Zie ik eruit als iemand die spijt heeft? Ik dacht het niet", zei de Italiaan dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de eerste wedstrijd in de halve finales van de League Cup, woensdag tegen Arsenal.

Conte en Mourinho liggen al dagen met elkaar overhoop. Het begon toen Mourinho indirect naar zijn Italiaanse collega had verwezen door hem een "clown" te noemen.

De Chelsea-trainer kwalificeerde Mourinho daarop als "dement en seniel", waarop hij door Mourinho werd herinnerd aan zijn schorsing voor het Italiaanse matchfixingschandaal. Zaterdag haalde Conte na het doelpuntloze gelijkspel van Chelsea in de FA Cup tegen Championship-club Norwich City opnieuw uit naar Mourinho, maar op zijn persconferentie van dinsdag hield hij zich enigszins in.

"Mourinho heeft serieuze woorden gebruikt. Ik zal niet vergeten wat hij heeft gezegd", zei Conte. "Maar verder wil ik er niets meer over kwijt. We zullen zien hoe het in de toekomst loopt."

Arsenal

Conte werd op de persconferentie gevraagd of de trainersvakbond League Managers' Association (LMA) moet bemiddelen tussen hem en Mourinho, maar daar wil hij niets van weten.

"Daar is het allemaal niet belangrijk genoeg voor. Het is ook niet iets tussen de clubs. Het is iets tussen Mourinho en mij. We zien wel hoe het loopt in de toekomst", aldus de Italiaan, die afgelopen seizoen landskampioen werd met Chelsea.

De eerstvolgende confrontatie tussen Conte en Mourinho is op 25 februari als Chelsea en United tegenover elkaar staan in de Premier League.

Het League Cup-duel tussen Chelsea en Arsenal begint woensdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. Twee weken later is de return in het Emirates Stadium.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League