Ajax laat Dankerlui naar Willem II vertrekken

Het is niet bekend of Willem II een transfersom betaalt voor de 21-jarige Dankerlui, die nog een halfjaar onder contract stond in de Arena.

Dankerlui speelde geen officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, al zat hij wel enkele keren bij de wedstrijdselectie. Hij kwam in 2011 in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club terecht en debuteerde in 2013 namens Jong Ajax in de Jupiler League. Dit seizoen speelde hij acht competitiewedstrijden voor Jong Ajax.

De vleugelverdediger trainde dinsdag al mee in het Portugese Moncarapacho, waar Willem II een trainingskamp heeft belegd. Hij gaat bij zijn nieuwe club met rugnummer 34 spelen, als eerbetoon aan zijn vroegere Jong Ajax-ploeggenoot Abdelhak Nouri.

"Appie is een goede vriend van me. Bij Ajax trainden, aten en lachten we samen. Het was zeer ingrijpend en emotioneel wat er van de zomer met hem gebeurd is. Door dit rugnummer te kiezen, wil ik laten zien dat ik in gedachten bij hem en zijn familie ben", vertelt Dankerlui op de website van Willem II.

Wijnaldum

Dankerlui is de tweede aanwinst van Willem II deze winter. Vorige week nam de Tilburgse club Giliano Wijnaldum transfervrij over van het Amerikaanse Philadelphia Union. Het tweetal kan vrijdag de eerste minuten maken voor de ploeg van trainer Erwin van de Looi, die in Portugal een oefenwedstrijd speelt tegen het Schotse Hibernian.

Willem II, dat veertiende staat, hervat het Eredivisieseizoen op zondag 21 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

