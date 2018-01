Voormalig Heerenveen-spits Uth in zomer van Hoffenheim naar Schalke

"Uth is momenteel de gevaarlijkste Duitse spits in de Bundesliga en zal onze offensieve opties aanzienlijk vergroten. We zijn erg blij dat we hem hebben vastgelegd", zegt technisch directeur Christian Heidel dinsdag bij de bekendmaking van de transfer op de website van Schalke.

De 26-jarige Uth maakt het seizoen af bij Hoffenheim, waarvoor hij deze jaargang negen keer scoorde in zestien Bundesliga-wedstrijden. De Duitse club nam de in Keulen geboren Uth in 2015 over van Heerenveen.

In Friesland kende Uth een sterk laatste seizoen met vijftien doelpunten in 32 wedstrijden. Een seizoen eerder werd hij door Heerenveen verhuurd aan Heracles Almelo en scoorde hij acht keer.

Wagner

Hoffenheim, dat zevende staat in de Bundesliga, raakte deze winter al een andere spits kwijt. Duits international Sandro Wagner stapte per direct over naar koploper Bayern München.

Schalke staat momenteel op een verdienstelijke tweede plaats. De club uit Gelsenkirchen heeft elf punten achterstand op de 'Rekordmeister'.

Het seizoen in de Bundesliga wordt komend weekend hervat. Uth en Hoffenheim spelen zaterdag uit tegen Werder Bremen.

