PEC past doelstelling aan en gaat voor Europees voetbal

Voorafgaand aan het seizoen werd handhaving nog als doel gesteld. Door de uitstekende eerste seizoenshelft, die PEC afsloot als nummer vier van de Eredivisie, werd dat maandag tijdens de jaarlijkse evaluatie op het trainingskamp in het Spaanse Mijas aangepast.

"Als we nog twee punten pakken, kunnen we al niet meer degraderen", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp dinsdag in De Stentor.

"We willen in het linkerrijtje spelen en aan het eind van het seizoen deelnemen aan de play-offs. De nieuwe doelstelling straalt onze ambitie uit. Het is zeker niet gemakkelijk, maar wij geloven dat het kan. En mocht het uiteindelijk niet lukken, dan is er nog geen man over boord."

Sparta Praag

Om de play-offs te halen moet PEC bij de plaatsen vier tot en met zeven eindigen, tenzij de bekerwinnaar in de top zeven eindigt. In dat geval volstaat plek acht ook. Plek één en twee geven recht op een plek in de voorronde van de Champions League en de nummer drie begint in de voorronde van de Europa League.

PEC haalde tot dusver pas een keer Europees voetbal. De Zwollenaren gingen in 2014 als KNVB-bekerwinnaar de voorronde van de Europa League in en werden meteen uitgeschakeld door Sparta Praag.

Vorig seizoen ontliep PEC onder trainer Ron Jans op het nippertje de play-offs om degradatie. De ploeg eindigde als veertiende met 35 punten, slechts één punt meer dan NEC dat via de nacompetitie degradeerde.

PEC hervat het Eredivisieseizoen zaterdag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, dat vijftiende staat. In de kwartfinales van het bekertoernooi speelt de ploeg van Van 't Schip op woensdag 31 januari uit tegen AZ.