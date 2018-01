VVV-Venlo haalt oud-international Castelen transfervrij binnen

Dinsdagmiddag werd Castelen gepresenteerd bij VVV, waar hij een contract tot het einde van het seizoen tekende. De laatste club van de vleugelspits was het Chinese Zhejiang Yiteng, waar zijn verbintenis eind 2017 afliep.

VVV, dat tiende staat, wordt de vierde club van Castelen in de Eredivisie. Hij brak door bij ADO Den Haag en schopte het in zijn drie seizoenen bij Feyenoord tot international. Van 2004 tot 2007 kwam Castelen tien keer uit voor Oranje en scoorde eenmaal.

De rechtsbuiten verruilde Feyenoord in de zomer van 2007 voor Hamburger SV, maar zijn Duitse periode werd gekenmerkt door aanhoudend blessureleed.

Champions League

Na een kort dienstverband in Rusland bij FC Volga Nizhny Novgorod keerde Castelen in het seizoen 2013/2014 voor het eerst terug in de Eredivisie. Hij speelde voor RKC Waalwijk, waarmee hij degradeerde.

De routinier ging daarna op avontuur aan de andere kant van de wereld, bij clubs in Australië, Zuid-Korea en China. Met Sydney Wanderers won Castelen de Aziatische Champions League en bij Suwon Bluewings pakte hij de beker in Zuid-Korea. Met Zhejiang Yiteng speelde hij in de Jia League, het tweede niveau in China.

Deze week sluit Castelen aan bij de training van VVV, dat tijdens de winterstop in Nederland blijft. Op zaterdag 20 januari hervat de ploeg van trainer Maurice Steijn het Eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.