Chili stelt Colombiaan Rueda aan als nieuwe bondscoach

Rueda is bij Chili de opvolger van Juan Antonio Pizzi, die in oktober na de mislukte kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland opstapte. De 60-jarige Rueda tekent een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar bij de winnaar van de Copa America in 2015 en 2016.

"We hebben uitgebreid de tijd genomen om de juiste bondscoach te vinden", zegt Arturo Salah, voorzitter van de Chileense bond. "We zochten een trainer met ervaring op internationaal niveau, die zich al eerder geplaatst heeft voor een WK en met topspelers heeft gewerkt."

Rueda was voorheen bondscoach van Colombia, Honduras en Ecuador. Hij leidde Honduras naar het WK van 2010 in Zuid-Afrika, waar het Midden-Amerikaanse land de groepsfase met Spanje, Zwitserland en Chili niet overleefde. In 2016 won Rueda met Atletico Nacional de Copa Libertadores. Hij werkte pas een halfjaar bij Flamengo.

Overigens gaat Rueda's voorganger Pizzi wel naar het WK. De Spanjaard werd in november aangsteld als bondscoach van Saoedi-Arabië, dat zich onder leiding van Bert van Marwijk plaatste voor Rusland maar niet verder ging met de Nederlander.