Krul en Pröpper met Brighton naar vierde ronde FA Cup

Invaller Glenn Murray bezorgde Brighton vlak voor tijd de zege. De spits werkte een kopbal van de zijkant met zijn bovenbeen binnen, al leek hij daarbij ook een arm te hebben gebruikt. De treffer werd nog bekeken door de videoarbiter, maar die greep niet in.

De thuisploeg was halverwege de eerste helft op voorsprong gekomen dankzij Dale Stephens, maar Bakary Sako maakte met een schot via de binnenkant van de paal gelijk. Murray zorgde er vervolgens voor dat een replay uitbleef.

Bij het duel in de derde ronde van de FA Cup stonden liefst vijf Nederlanders op het veld. Timothy Fosu-Mensah, Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt stonden bij Crystal Palace in de basis, terwijl Tim Krul het doel van Brighton verdedigde. Davy Pröpper viel bij die ploeg in.

Loting

In de volgende ronde wacht Brighton een ontmoeting met Middlesbrough. De loting werd maandag tijdens het duel al verricht. De duels in de vierde ronde staan vanaf 26 januari op het programma.

Ontmoetingen tussen topclubs bleven uit. Manchester United gaat op bezoek bij de laagst geklasseerde ploeg in de vierde ronde: Yeovil Town. Die ploeg staat op het moment 21e in de League Two, het vierde niveau.

Manchester City treft de winnaar van de replay tussen Cardiff City en Mansfield Town. Liverpool neemt het op tegen West Bromwich Albion. Tottenham Hotspur moet naar Newport County.

Chelsea moet eerst op 17 januari opnieuw tegen Norwich City, na de 0-0 in de eerste wedstrijd. De winnaar van dat duel krijgt Newcastle United op bezoek.