Voormalig Oranje-captain Mandy van den Berg tekent bij Valencia

"Vol trots mag ik zeggen dat Valencia mijn nieuwe club is", schrijft Van den Berg maandag op Twitter. Ze wordt bij Valencia ploeggenoot van keepster Jennifer Vreugdenhil, die geen interlands voor Oranje achter haar naam heeft staan.

De 27-jarige Van den Berg bedankte in september (voorlopig) voor Oranje. De verdediger, die tijdens het gewonnen EK haar basisplaats verloor, was teleurgesteld over haar rol en had tijd nodig om alles een plek te geven.

"Ik vind dat je altijd dingen moet doen en keuzes moet maken waar je gelukkig van wordt en dus heeft dat me doen besluiten om op dit moment een break te nemen van Oranje. Een moeilijk maar weloverwogen besluit", lichtte ze haar keuze toe.

ADO Den Haag

De laatste interland van Van den Berg was de met 4-2 gewonnen EK-finale in Enschede tegen Denemarken. Vlak voor tijd kwam ze als invaller in het veld, waarna ze met Sherida Spitse de beker in ontvangst nam. Zonder Van den Berg begon Oranje dit najaar aan de WK-kwalificatie.

Van den Berg debuteerde in 2010 in Oranje en speelde negentig interlands. Ze was op dat moment speelster van ADO Den Haag, waarmee ze in 2012 landskampioen werd.

Valencia wordt haar vijfde buitenlandse club. Naast Reading speelde Van den Berg in Engeland voor Liverpool en ze was actief voor het Zweedse Vittsjo GIK en het Noorse LSK Kvinner FK.