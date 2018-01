Oud-Feyenoorder Guidetti maakt seizoen op huurbasis af bij Alaves

Guidetti speelde dit seizoen pas acht wedstrijden in de Primera Division en scoorde nog niet. In de Copa del Rey was de Zweedse spits wel een keer trefzeker voor Celta, waar zijn contract doorloopt tot medio 2018.

Met Alaves moet Guidetti strijden tegen degradatie. De Noord-Spaanse club staat vier plaatsen onder Celta op de achttiende plaats en heeft alleen Malaga en Las Palmas onder zich. Zondag verloor Alaves met 2-0 bij Athletic Bilbao, terwijl Guidetti buiten de selectie van Celta werd gehouden voor het thuisduel met Real Madrid (2-2).

Alaves wordt al de vierde club van Guidetti sinds zijn vertrek bij Feyenoord in 2012. Met twintig Eredivisietreffers kende hij een zeer succesvol seizoen bij de Rotterdamse club, die hem huurde van Manchester City. Bij Celtic, Stoke City en Celta was hij veel minder succevol.

WK-selectie

Guidetti hoopt zich door goed te presteren bij Alaves te verzekeren van een plek in de WK-selectie van Zweden. De Zweden, die zich ten koste van Oranje en Italië plaatsten, zijn bij het toernooi in Rusland ingedeeld in groep F met Duitsland, Zuid-Korea en Mexico.

Mogelijk maakt Guidetti woensdag al zijn debuut voor Alaves. De UEFA Cup-finalist van 2001 speelt dan een thuiswedstrijd in de achtste finales van de Copa de Rey tegen Formentera, dat uitkomt op het derde niveau.

