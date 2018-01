RKC Waalwijk stelt Hans de Koning aan als nieuwe trainer

De Koning is de opvolger van Peter van den Berg, die eind december ontslagen werd. Assistent-trainers Regillio Vrede en Erwin van Breugel, keeperstrainer Hans Segers en spitsentrainer Donny de Groot blijven in de staf van de Brabantse club.

Onder leiding van De Koning hoopt RKC de weg omhoog te vinden. De Waalwijkers staan momenteel met negentien punten uit evenzoveel duels op de vijftiende plek in de Jupiler League.

"De Koning speelt met zijn teams het type voetbal dat het publiek aanspreekt en weet dat te koppelen aan resultaat", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de website van RKC. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in de tweede seizoenshelft met deze selectie nog flink wat plaatsen kunnen stijgen."

Go Ahead Eagles

De Koning zat sinds maart vorig jaar zonder club, nadat hij ontslagen werd bij Go Ahead Eagles. Eerder was hij trainer van Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV, Helmond Sport en FC Volendam. Met Go Ahead promoveerde hij in 2016 naar de Eredivisie en daarmee maakte hij indruk op Van Mosselveld.

"Met Hans stellen we een zeer ervaren coach aan die in het verleden heeft bewezen in korte tijd een elftal te kunnen laten presteren met attractief voetbal. Het meest recente voorbeeld is de promotie met Go Ahead vanuit een nagenoeg uitzichtloze positie."

"Ook wij als RKC hebben nog steeds de doelstelling om dit seizoen de play-offs te halen en denken met deze trainer daar de juiste man voor binnen te halen."

De eerste competitiewedstrijd van RKC onder leiding van De Koning is vrijdag. De Waalwijkers spelen dan thuis tegen Jong AZ.

