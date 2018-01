Zidane hoeft geen versterkingen ondanks nieuwe domper met Real Madrid

"Op dit moment heb ik geen nieuwe spelers nodig", zei Zidane, die met Real liefst zestien punten achterstand heeft op koploper FC Barcelona, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. "We zullen zien wat er gebeurt tot 31 januari, maar ik ben tevreden met de huidige selectie."

De 'Koninklijke' won slechts drie van zijn laatste acht competitieduels en staat op een teleurstellende vierde plaats. Na het gelijkspel in Vigo bracht clubvoorzitter Florentino Perez een bezoek aan de kleedkamer. "Hij was daar om de spelers een hart onder de riem te steken. Dat is alles", verklaarde Zidane.

De Franse trainer, die vorig jaar kampioen werd met Real en de afgelopen twee jaar de Champions Leaugue veroverde, kondigde aan het puntenverlies uitgebreid te gaan analyseren.

"We moeten onze prestatie diepgaand onderzoeken. We maakten erg veel fouten, vooral in de tweede helft. Dat mag niet meer gebeuren, we moeten constanter worden."

De 45-jarige oud-topvoetballer heeft nog altijd hoop dat zijn team het seizoen positief kan afsluiten. "We moeten nu niet in paniek raken, vooral ik niet omdat ik verantwoordelijk ben voor het team. Op dit moment kunnen we onmogelijk tevreden zijn, maar morgen gaan we weer hard aan het werk en begint de voorbereiding op de volgende wedstrijd."

Marcelo

Marcelo, die bij afwezigheid van Sergio Ramos zondag aanvoerder was van Real, spreekt van een dieptepunt in de elf jaar die hij in Madrid speelt. "Dit is een van de ergste situaties die ik hier ooit heb meegemaakt", zei de Braziliaanse linksback.

"We werken hard om uit deze situatie te komen. Maar hoe meer wedstrijden we verliezen of gelijkspelen, hoe hoger de druk wordt. We zijn deze situatie niet gewend."

Woensdag speelt Real de return van de achtste finale van de Copa del Rey tegen Numancia. Het heenduel werd door de ploeg van Zidane met 0-3 gewonnen. Zaterdag staat een thuiswedstrijd in de competitie tegen Villarreal op het programma.

