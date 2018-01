Nigel de Jong zegt slimmer en nog altijd fit te zijn na eerste duel bij Mainz

"Leeftijd hoeft niets te zeggen. Ik voel me honderd procent fit. Ik ben nog lang niet klaar", zegt De Jong, die transfervrij overkwam van Galatasaray maandag in Bild.

De Jong viel zondag in de tweede helft in tijdens een met 0-3 verloren oefenduel met Borussia Mönchengladbach. De 81-voudig Oranje-international liet vrijdag zijn contract bij Galatasaray ontbinden en tekende diezelfde dag voor een half jaar bij bij Mainz.

"Mijn vertrek uit Istanbul had niets met voetbal te maken", vertelt de Jong, die bij de Turkse topclub niet door één deur kon met de inmiddels ontslagen trainer Igor Tudor. "Ik heb soms het hart op de tong, dat valt niet bij iedereen goed."

Slimmer

De controleur is nog altijd berucht om zijn harde overtredingen. In zijn eerste interview terug in Duitsland komt de karatetrap op de borstkas van Xabi Alonso in de WK-finale van 2010 weer ter sprake.

"Ik heb me nooit iets aangetrokken van wat anderen van mij vinden. Ik ga mijn eigen gang", stelt De Jong. "Maar ik ben slimmer geworden. Ik geef nog steeds 100 of 110 procent. In fiftyfifty-situaties ontstonden dan soms momenten die iedereen zich nog herinnert. Maar met mijn ervaring ben ik tegenwoordig slimmer."

De Jong hoopt dat zijn verblijf in Mainz langer dan zes maanden gaat duren. "Ik wil me laten zien. Het zou leuk zijn als technisch directeur Rouven Schröder me straks een nieuw contract aanbiedt."

Auto's

Met een terugkeer naar Duitsland lijkt de routinier al in te spelen op de toekomst na zijn voetbalcarrière. Hij bezit in Hamburg een bedrijf in luxe auto's, een gevolg van zijn eerdere periode in de Bundesliga bij Hamburger SV tussen 2006 en 2009.

"Veel profs zijn blut aan het einde van hun carrière. Ik heb altijd nagedacht over de periode erna. Het is leuk om niet altijd alleen maar met voetbal bezig te zijn."

De oud-Ajacied, die ook in Engeland (Manchester City), Italië (AC Milan) en de Verenigde Staten (LA Galaxy) speelde, is blij om terug in Duitsland te zijn. "Ik houd van de Duitse punctualiteit en organisatie. De Bundesliga is de beste competitie ter wereld, het niveau zal altijd hoog zijn."

De Jong kan op zaterdag zijn rentree in de Bundesliga maken in de uitwedstrijd tegen Hannover 96.

