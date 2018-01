Geschorste Wenger zwijgt over arbiter na blamage Arsenal in FA Cup

Wenger zat niet in de dug-out omdat hij deze week door de Engelse voetbalbond FA voor drie wedstrijden werd geschorst wegens forse kritiek op scheidsrechter Mike Dean na afloop van de competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-1) op oudjaarsdag.

Na de nederlaag tegen Nottingham Forest werd de Fransman opnieuw gevraagd naar zijn mening over de arbitrage, vooral naar aanleiding van de controversiële vierde tegentreffer. Kieran Dowell van Nottingham Forest zorgde vijf minuten voor tijd uit een penalty voor de beslissing, maar leek de bal daarbij twee keer te raken, waardoor de treffer eigenlijk afgekeurd had moeten worden.

"Ik heb in het verleden al vaak gezegd wat ik wilde zeggen, maar nu praat ik niet meer over scheidsrechters. Ik denk dat iedereen wel weet hoe ik over hen denk. Daar valt niets meer aan toe te voegen."

Wenger vertelde vorige week na de wedstrijd tegen West Bromwich Albion dat het niveau van scheidsrechters in Engeland te wensen over laat en dat hij geen enkele verbetering ziet. Even daarvoor was hij boos de kleedkamer van arbiter Dean binnengestapt en dat kwam hem op een schorsing te staan. Wenger zit daarom ook tijdens de eerste halve finale van de League Cup tegen Chelsea (woensdag) en het Premier League-treffen op 14 januari tegen Bournemouth op de tribune.

Basiskrachten

Voor Arsenal is het de eerste keer in het 21-jarige tijdperk van Wenger dat het al in deze fase van de FA Cup strandt. Vorig jaar wonnen de 'Gunners' het bekertoernooi door in de finale Chelsea te verslaan.

Wenger leek de hand deels in eigen boezem te kunnen steken omdat hij zijn basisformatie op negen plaatsen had gewijzigd. Sterspelers als Alexis Sanchez, Mesut Özil en Alexandre Lacazette zaten niet eens bij de selectie.

"We hebben een heel zwaar programma en ik voelde me daarom wel gedwongen om een aantal spelers rust te gunnen", betoogde de Fransman. "Ik snap dat er vragen over de opstelling komen nu we zijn uitgeschakeld. Maar er stonden toch nog altijd acht of negen ervaren internationals in het veld."

Terecht

De 68-jarige manager conludeerde dat Nottingham Forest, een middenmoter op het tweede niveau in Engeland, uiteindelijk terecht had gewonnen. "Ze hebben het geweldig gedaan. Ze waren scherp en wonnen de beslissende duels. Ik kan ze alleen maar feliciteren."

Voor Arsenal is door de uitschakeling in de FA Cup opnieuw de kans op een prijs verkeken. In de Premier League staat de Londense club op een teleurstellende zesde plaats. Bovendien is Arsenal dit seizoen niet actief in de Champions League, al wist de ploeg wel te overwinteren in de Europa League.