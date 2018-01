Dost helpt Sporting met hattrick aan ruime zege, Real raakt verder achterop

Dost opende de score in de 21e minuut en was ook in de 74e en 78e minuut trefzeker. De 2-0 kwam aan het begin van de tweede helft op naam van Bryan Ruiz, oud-speler van FC Twente en PSV. De Argentijn Marcos Acuña maakte er vlak voor tijd 5-0 van.

Sporting mocht zich dankzij de overwinning even koploper van Portugal noemen, maar moest de eerste plaats later zondag weer inleveren bij FC Porto, dat thuis met 4-2 Vitoria Guimarães de baas was.

Na zeventien speelronden in de hoogste divisie van Portugal is Sporting nog altijd ongeslagen. De ploeg uit de hoofdstad heeft 43 punten en staat daarmee net onder Porto (45), maar boven Benfica (40).

Dost brengt dankzij zijn hattrick tegen Maritimo zijn totaal aantal goals dit seizoen in de competitie op zestien. Daarmee staat de international op de tweede plaats van de topscorerslijst in Portugal. Alleen de Braziliaanse spits Jonas van Benfica wist met twintig goals vaker het net te vinden.

Real Madrid

In Spanje liet Real Madrid al voor de achtste keer dit seizoen punten liggen. Uit bij Celta de Vigo werd door de ploeg van coach Zinedine Zidane in de slotfase een voorsprong verspeeld: 2-2.

De achterstand van de regerend landskampioen op Barcelona bedraagt al zestien punten. Ook Atletico Madrid (39) en Valencia (37) doen het voorlopig beter dan Real Madrid, dat met 32 punten uit zeventien duels slechts vierde staat in de Primera Division.

Daniel Wass tekende voor de prachtige openingstreffer van Celta de Vigo. De Deen verraste doelman Keylor Navas in de 33e minuut met een boogbal. Gareth Bale antwoordde nog voor rust met twee doelpunten voor Real, dat zo toch met een voorsprong kon gaan rusten.

In de tweede helft ontsnapte Real Madrid een paar keer aan een tegengoal, met name toen Iago Aspas in de 72e minuut een strafschop miste. Even later kopte Maximiliano Gomez de thuisploeg alsnog naar een gelijkspel.

FC Barcelona

FC Barcelona beging geen misstap in de strijd om de titel in de Primera Division. De koploper rekende in eigen huis eenvoudig met 3-0 af met Levante UD.

Barcelona stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Lionel Messi in de twaalfde minuut en Luis Suarez in de 38e minuut. Na rust drukte de thuisploeg het gaspedaal een stuk minder stevig in, maar werd het dankzij een treffer van Paulinho diep in blessuretijd nog wel 3-0.

Messi vierde een jubileum. De 30-jarige Argentijnse aanvaller speelde zijn vierhonderdste competitiewedstrijd voor FC Barcelona en maakte daarin zijn 365e goal.

De Nederlandse doelman Jasper Cillessen moest negentig minuten lang op de reservebank van FC Barcelona blijven zitten.

Ter Stegen

De 38-voudig international kwam afgelopen donderdag in de bekerwedstrijd tegen Celta de Vigo (1-1) nog wel in actie, maar in de competitie moet hij de Duitser Marc-André ter Stegen boven zich dulden in de pikorde.

Trainer Ernesto Valverde deed tegen Levante UD ook geen beroep op Philippe Coutinho, die pas zaterdag voor maar liefst 160 miljoen euro overkwam van Liverpool.

Wel liet Valverde Ousmane Dembélé zijn competitierentree maken, nadat de zomeraankoop tegen Celta de Vigo na maandenlange afwezigheid vanwege een hamstringblessure al officieel was teruggekeerd bij Barça.

Door de zege op Levante UD vergroot FC Barcelona het gat met nummer twee Atletico Madrid weer tot negen punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

Paris Saint-Germain

In Frankrijk drong Paris Saint-Germain met een grote zege op Stade Rennes door tot de zestiende finales van het Franse bekertoernooi (6-1). Neymar, Kylian Mbappé en Angel Di María scoorden ieder tweemaal.

US Granvillaise tekende voor de grootste verrassing van het Franse bekertoernooi. De vierdeklasser verraste Girondins Bordeaux na verlenging: 2-1. Bordeaux eindigde het duel na drie rode kaarten met slechts acht man.