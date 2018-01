Ten Hag denkt dat hij als trainer goed bij 'fascinerend' Ajax past

"De eerste dagen, weken zijn zeer goed bevallen", begon Ten Hag zondag na afloop van zijn eerste training als eindverantwoordelijke bij Ajax zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"Vlak voor de winterstop werd het concreet Je begint liever in de zomer, maar deze kans kwam voorbij en dan denk je erover na. Dan kom je snel tot de conclusie dat Ajax de meest fascinerende club is van Nederland. Ik ben daar met volle overtuiging ingegaan."

Ten Hag is dan ook van mening dat hij een logische opvolger is van Marcel Keizer, die door de clubleiding van Ajax een dag na de bekeruitshakeling tegen FC Twente halverwege december uit zijn functie werd gezet.

"Ik ben altijd een trainer geweest die uitgaat van ageren. Ik heb al met veel creatieve spelers gewerkt en omhoog gebracht vanuit een plan en speelwijze, waardoor ze konden excelleren. Daarom denk ik dat ik bij Ajax kan passen."

4-3-3

Ten Hag is niet van plan om al te veel te tornen aan het bij Ajax zowat heilige 4-3-3-systeem, al zal hij net zoals in zijn tijd bij FC Utrecht de accenten af en toe wat verleggen.

"4-3-3 is heilig, maar het ligt aan de manier van uitvoeren. Het moet heel dynamisch zijn, met veel spelers tussen de linies en positiewisselingen. Dat de spelers over de zijkanten komen, dat je dribbelaars en mensen die creatief zijn hebt. Dat zijn allemaal facetten in het spel van Ajax die tot uiting moeten komen."

"In eerste instantie heeft Ajax een eigen stijl, dat is aanvallend en dominant. Daarbij willen we vernieuwen en dat past bij Ajax; innovatief zijn. Dat is kenmerkend geweest voor historie van de club."

Witschge

Ten Hag maakte tevens bekend dat hij Richard Witschge maandag als extra assistent meeneemt naar het trainingskamp in de Portugese Algarve.

"Gisteren hebben we Richard gevraagd of hij mee wilde omdat we heel veel spelers in de selectie hebben opgenomen. Hij zal de staf completeren."

Ajax neemt het in Portugal vriendschappelijk op tegen het Deense Lyngby BK en het Duitse MSV Duisburg en hervat het Eredivieseizoen als nummer twee op zondag 21 januari in de Johan Cruijff Arena tegen aartsrivaal Feyenoord.

"Ajax moet kampioen worden. We staan op een goede positie op de ranglijst. We hebben weliswaar vijf punten achterstand op PSV, maar dat gat is overbrugbaar", aldus Ten Hag.

De trainer kan in Portugal beschikken over Nicolas Tagliafico, de nieuwe linksback uit Argentinië. Maximilian Wöber heeft ook afgerekend met blessureleed. De geblesseerde Kasper Dolberg, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Benjamin van Leer en Vaclav Cerny blijven achter in Amsterdam.

