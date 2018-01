Martens trefzeker voor Barcelona, hoofdrol Nederlanders bij Arsenal

De 25-jarige Nederlandse aanvalster was in de 55e minuut verantwoordelijk voor de 5-0 door van dichtbij een voorzet vanaf de rechterflank binnen te tikken.

Martens was een minuut daarvoor ook al in de buurt van een treffer gekomen, maar ze teisterde toen nog met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied de bovenkant van de lat.

De wereldvoetbalster van het jaar begon in de basis en werd vlak na haar goal naar de kant gehaald ten faveure van Candela Andujar.

De andere doelpunten van FC Barcelona kwamen op naam van Patricia Guijarro (twee keer), Elise Bussaglia en Alexia Putellas.

Door de ruime overwinning op Levante UD namen de Catalanen de koppositie in de Primera Divsion Femenina weer over van Atletico Madrid. Beide clubs hebben in de eerste vijftien speelrondes veertig punten bij elkaar gesprokkeld, maar FC Barcelona bezit een veel beter doelsaldo (+52 om +31).

Arsenal

Vivianne Miedema, Dominique Janssen en Sari van Veenendaal hadden een hoofdrol bij de 3-2 nederlaag van Arsenal op bezoek bij Chelsea in de Engelse competitie.

Miedema en Janssen namen respectievelijk de 1-1 en 2-2 voor hun rekening, maar een resultaat bleef uit omdat keepster Van Veenendaal in de 83e minuut op ongelukkige wijze de bal in eigen doel werkte.

Miedema draaide in de 56e minuut op fraaie wijze weg bij haar directe tegenstandster en krulde de bal vervolgens vanuit een moeilijke hoek knap in de lange hoek. Janssen kreeg de bal in de 63e minuut uit een hoekschop een tikkeltje gelukkig voor haar voeten en liet Chelsea-doelvrouw Hedvig Lindahl van dichtbij kansloos.

Bij Arsenal stond naast Miedema, Janssen en Van Veenendaal ook Daniƫlle van de Donk negentig minuten binnen de lijnen.

Door de verliespartij blijft Arsenal na zes speelrondes op de vierde plaats in de Women's Super League steken en ziet de Londense club de achterstand op koploper Chelsea oplopen tot zes punten.