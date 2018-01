Huddersfield-coach Wagner onder de indruk van debutant Kongolo

De 23-jarige Kongolo werd dinsdag pas overgenomen van AS Monaco, maar mocht meteen al negentig minuten meedoen van de Duitse Amerikaan Wagner.

Wagner was bijzonder goed te spreken over de bijdrage van de oud-Feyenoorder. "Hij speelde heel sterk. Ik was vooral onder de indruk van hem in balbezit, al zijn passes kwamen aan", analyseerde de manager van de 'Terriers'.

Huddersfield trof met Bolton een laagvlieger op het tweede profniveau. "Terence is nu meteen gewend aan het fysieke Engelse spel", zei zijn coach met een knipoog. "Zijn directe tegenstander Aaron Wilbraham is fysiek een van de sterkste spelers in het Championship."

Dat Kongolo zich tegen de spits staande hield, verraste zijn manager positief. "Ik had niets meer van hem kunnen verlangen. Hij heeft maar een paar dagen meegetraind. Ik vraag me af of hij alle namen van zijn teamgenoten wel kent", lachte Wagner.

Van La Parra

Een andere Nederlander, invaller Rajiv van La Parra, zette Huddersfield zaterdag met de openingstreffer op het goede spoor tegen Bolton. Uiteindelijk werd het 1-2 in het Macron Stadium.

Kongolo, die afgelopen zomer Feyenoord verruilde voor AS Monaco, speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor het gepromoveerde Huddersfield, dat knap elfde staat in de Premier League.

In Frankrijk kwam de drievoudig international niet verder dan zes officiƫle wedstrijden in het shirt van de Monegasken.

