Conte daagt 'miezerig mannetje' Mourinho uit voor gesprek onder vier ogen

De trainers van Chelsea en Manchester United liggen al dagen met elkaar overhoop sinds Mourinho indirect naar zijn Italiaanse collega had verwezen door hem een "clown" te noemen.

Conte kwalificeerde Mourinho daarop als "dement en seniel", waarop hij zelf weer fijntjes werd herinnerd aan zijn schorsing voor het Italiaanse matchfixingschandaal.

Zaterdag na het doelpuntloze gelijkspel van Chelsea in de FA Cup tegen Championship-club Norwich City (0-0) liet Conte zich opnieuw verleiden tot een aanval op Mourinho. "Ik beschouw hem als een klein, miezerig mannetje en een minderwaardige persoon", zei de Italiaan.

"Als je dit soort beledigende en kwetsende opmerkingen maakt zonder dat je de waarheid kent, ben je laag-bij-de-gronds. Hij was een miezerig mannetje, is een miezerig mannetje en zal vast en zeker een miezerig mannetje blijven."

Nep

Conte rakelde ook nog een oud incident op om aan te tonen dat Mourinho in zijn belevenis niet meer dan een slechte toneelspeler is.

"Ik herinner me nog dat hij Claudio Ranieri belachelijk maakte om diens Engels, maar dat hij plotseling een shirt met 'CR' droeg na diens ontslag bij Leicester City", aldus Conte. "Dat laat zien hoe nep hij is."

"Als hij de strijd met iemand aangaat, probeert hij diegene ook af te maken", aldus de oud-bondscoach van Italië. "Maar twee jaar later schaart hij zich ineens achter die persoon, alleen maar omdat het beter is voor zijn reputatie."

Tekst en uitleg

Op 25 februari staan de twee kemphanen oog in oog met elkaar, want dan gaat Conte met Chelsea op bezoek bij het United van Mourinho.

"Dan kunnen we ons wel even afzonderen in een kamertje", daagt hij de Portugees uit voor een gesprek onder vier ogen. "Dan kunnen we allebei tekst en uitleg geven over deze woordenwisseling. Ik weet alleen niet of hij dat wel aandurft, met mij alleen."

De koude oorlog tussen de twee coaches duurt al sinds oktober 2016, toen Conte een van zijn voorgangers bij Chelsea belachelijk leek te maken tijdens de 4-0 overwinning op Manchester United. Vanaf dat moment laten beiden niet na elkaar een veeg uit de pan te geven.

Chelsea en United zijn momenteel ook nog met elkaar verwikkeld in een strijd om de tweede plaats in de competitie. De 'Blues' staan één punt achter op de club uit Manchester.

