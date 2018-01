Bekerblamage kost manager Hughes de kop bij Stoke City

Stoke City werd zaterdag nog verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup door een 2-1 nederlaag op bezoek bij vierdedivisionist Coventry City.

Het was voor de hoogste bazen de druppel wat betreft het aanblijven van Hughes, die ook al enige tijd onder vuur lag bij de eigen supporters.

"We willen Mark bedanken voor alles wat hij in de afgelopen vierenhalf jaar heeft bereikt met de club, met name het loodsen naar drie opeenvolgende negende plaatsen in de eindstand van de Premier League. We wensen hem alle succes in de toekomst", valt er te lezen in de korte verklaring op de website van Stoke City.

Hughes zelf voelde het ontslag al aankomen na de ontluisterende nederlaag tegen Coventry City. "Ik ben niet naïef, ik weet dat er nu gesproken wordt over mijn positie", zei hij na wat naar nu blijkt zijn laatste wedstrijd als eindverantwoordelijke van Stoke City.

Nederlanders

Ook in de Premier League kreeg Hughes Stoke City deze jaargang niet aan de praat. Van de laatste zeven duels werden er maar liefst vijf verloren, waardoor de rood-witte brigade na 22 speelrondes terug te vinden is op slechts de achttiende plaats op de ranglijst.

Hughes nam bij Stoke City medio 2013 het stokje over van Tony Pulis en had eerder in zijn trainersloopbaan Queens Park Rangers, Fulham, Manchester City, Blackburn Rovers en de nationale ploeg van Wales onder zijn hoede.

Bij Stoke City staan de Nederlanders Bruno Martins Indi, Erik Pieters en Ibrahim Afellay onder contract. Zij kwamen allen niet in actie tegen Coventry City.

