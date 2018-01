Liverpool laat Coutinho voor megabedrag naar FC Barcelona vertrekken

Coutinho heeft van zijn club officieel toestemming gekregen om de transfer af te ronden, meldt Liverpool in een summiere verklaring. Barcelona maakt ook melding van zijn komst.

De Engelse club heeft niet bekendgemaakt wat Barcelona betaalt voor de 25-jarige Coutinho, maar volgens Engelse media ligt het bedrag inclusief bonussen op zo'n 160 miljoen euro.

De Braziliaan had al in de zomer zijn zinnen gezet op een transfer naar Catalonië, maar beide clubs konden toen geen overeenstemming bereiken. Coutinho tekent in Barcelona, als de medische keuring geen problemen oplevert, een contract tot medio 2023. In zijn contract wordt een afkoopclausule van 400 miljoen euro opgenomen.

Neymar

Het wordt de tweede keer in zijn loopbaan dat Coutinho voor een club uit Barcelona uitkomt. Hij speelde eerder al een halfjaar op huurbasis voor Espanyol, dat hem in het seizoen 2012/2013 van Internazionale huurde.

Halverwege dat seizoen maakte de stijlvolle aanvaller de overstap naar Liverpool, waar hij snel uitgroeide tot een van de smaakmakers. Dit seizoen was hij in veertien competitieduels goed voor zeven doelpunten en zes assists.

Mocht het transferbedrag inderdaad rond de 160 miljoen euro liggen, dan is Coutinho in één klap de op twee na duurste voetballer ooit. Alleen voor zijn landgenoot Neymar werd ooit meer betaald. Via een ingenieuze constructie wist Paris Saint-Germain het contract van de aanvaller bij Barcelona voor 220 miljoen euro af te kopen.

Paris Saint-Germain gaat in de zomer 180 miljoen euro voor Kylian Mbappé betalen, maar de Franse aanvaller wordt nu nog gehuurd van AS Monaco.

Neymar loste begin dit seizoen Paul Pogba af als duurste speler ooit. De Fransman verruilde Juventus in 2016 voor 105 miljoen euro voor Manchester United.

Klopp

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool zegt met pijn in het hart afscheid te nemen van Coutinho. "Het was geen geheim meer dat hij naar Barcelona wilde vertrekken. We hebben er alles aan gedaan om hem op andere gedachten te brengen, maar het is zijn droom om in Barcelona te spelen."

Klopp is de Braziliaan dankbaar voor zijn periode bij 'The Reds'. "Coutinho heeft heel veel betekend voor Liverpool. We zeggen vaarwel tegen een geweldig mens en een fantastische voetballer."

De Duitser snapt dat de supporters niet blij zijn met de peperdure overgang. "Ik begijp hun teleurstelling. Dat gebeurt altijd wanneer je afscheid neemt van een speciale speler. Helaas maakt dit onderdeel uit van voetbal. Individuen hebben hun eigen dromen."

