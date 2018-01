City na rust langs Burnley, Van La Parra scoort bij debuut Kongolo voor Huddersfield

City stond halverwege nog op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Ashley Barnes, maar na rust stelde de ploeg van manager Josep Guardiola alsnog orde op zaken.

Sergio Aguero zette City met twee treffers in de 56e en 58e minuut hoogstpersoonlijk op een 2-1 voorsprong, waarna Leroy Sané in de 71e minuut en Barnardo Silva in de 82e minuut aan alle spanning een einde maakten.

Bij City had Oleksandr Zinchenko opvallend genoeg een basisplaats als linksback. De van origine aanvallende middenvelder uit Oekraïne speelde vorig seizoen nog op huurbasis bij PSV.

Van La Parra

Rajiv van La Parra had een groot aandeel in de 1-2 zege van Huddersfield Town op bezoek bij Bolton Wanderers.

De oud-aanvaller van sc Heerenveen was in de 51e minuut als invaller verantwoordelijk voor de 0-1. Een minuut later verdubbelde Daniel Williams de score.

Derik Osede bracht in de 64e minuut namens Bolton Wanderers nog wel de spanning terug in de wedstrijd, maar Huddersfield Town hield in de slotfase relatief eenvoudig stand.

Bij de bezoekers maakte Terence Kongolo gelijk zijn debuut in de basis. De verdediger kwam deze week op huurbasis over van AS Monaco, waar hij nauwelijks op speeltijd kon rekenen.

Fer

Leroy Fer vertolkte een negatieve hoofdrol bij het 0-0 gelijkspel van Swansea City op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

De oud-middenvelder van Feyenoord en FC Twente werd in de 67e minuut met een rode kaart van het veld gestuurd, nadat Ruben Vinagre van de thuisclub in de veertigste minuut al hetzelfde lot was toebedeeld.

Naast Fer verscheen ook Mike van der Hoorn aan de aftrap namens Swansea. Luciano Narsingh en Erwin Mulder bleven negentig minuten lang op de reservebank zitten.