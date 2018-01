City na rust langs Burnley in FA Cup, Van La Parra helpt Huddersfield verder

City stond halverwege nog op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Ashley Barnes, maar na rust stelde de ploeg van manager Josep Guardiola alsnog orde op zaken.

Sergio Aguero zette City met twee treffers in de 56e en 58e minuut hoogstpersoonlijk op een 2-1 voorsprong, waarna Leroy Sané (71e minuut) en Bernardo Silva (82e minuut) aan alle spanning een einde maakten. Bij City speelde oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko mee als linsback.

Chelsea speelde een zeer matige wedstrijd tegen Norwich, dat uitkomt in het Championship. De ploeg van trainer Antonio Conte moet daardoor nog een keer aantreden tegen de 'Canaries', maar dan op het eigen Stamford Bridge.

Van La Parra, oud-aanvaller van sc Heerenveen, maakte bij Bolton-Huddersfield in de 51e minuut als invaller de 0-1. Een minuut later verdubbelde Daniel Williams de score. Derik Osede bracht in de 64e minuut de spanning nog wel terug, maar Huddersfield hield in de slotfase relatief eenvoudig stand.

Bij de bezoekers maakte Terence Kongolo zijn debuut in de basis. De verdediger kwam deze week op huurbasis over van AS Monaco, waar hij nauwelijks op speeltijd kon rekenen.

Fer

Leroy Fer vertolkte een negatieve hoofdrol bij het 0-0 gelijkspel van Swansea City op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De oud-middenvelder van Feyenoord en FC Twente werd in de 67e minuut met een rode kaart van het veld gestuurd, nadat Ruben Vinagre van de thuisclub in de veertigste minuut al hetzelfde lot was toebedeeld.

Naast Fer verscheen Mike van der Hoorn aan de aftrap namens Swansea. Luciano Narsingh en Erwin Mulder bleven negentig minuten lang op de reservebank zitten.

Stoke City werd voorlopig als enige Premier League-club al in de derde ronde uitgeschakeld door een 2-1 nederlaag op bezoek bij Coventry City. Leicester City (0-0 tegen Fleetwood Town) en AFC Bournemouth (2-2 tegen Wigan Athletic), moeten dankzij hun remises net als Swansea City binnenkort op herhaling.

Watford (3-0 tegen Bristol City), Southampton (0-1 tegen Fulham), Newcastle United (3-1 tegen Luton town) en West Bromwich Albion (0-2 tegen Exeter City) plaatsten zich wel 'gewoon' voor de vierde ronde.