Treffer en rood De Roon bij zege Atalanta op Roma, moeizame zege Juve

Nadat Andreas Cornelius Atalanta in de veertiende minuut al op een 0-1 voorsprong had gezet, was het De Roon die er vijf minuten later zelfs 0-2 van maakte.

De oud-speler van Sparta en sc Heerenveen ontving in de 28e minuut een gele kaart en tot overmaat van ramp kreeg hij vlak voor het verstrijken van de eerste helft zijn tweede geel en dus rood.

Zonder De Roon moest Atalanta al vroeg in de tweede helft de 1-2 van Edin Dzeko incasseren, maar verder kwam Roma ondanks een sterk veldoverwicht niet. Bij Atalanta had ook Hans Hateboer een basisplaats. Bij Roma werd Strootman een kwartier voor tijd gewisseld.

Atalanta stijgt dankzij de benauwde zege naar de zevende plaats op de ranglijst. Roma zakt door de nederlaag naar de vijfde plek in de Serie A.

Napoli

Koploper Napoli beging eerder op zaterdag geen misstap. De Napolitanen wonnen in eigen huis met 2-0 van Hellas Verona. Kalidou Koulibaly opende in de 66e minuut de score, waarna Jose Callejon in de 78e minuut aan alle spanning een einde maakte.

Napoli houdt een voorsprong van één punt op Juventus. De landskampioen had op Sardinië alle moeite met Cagliari maar won wel: 0-1. Federico Bernardeschi maakte een kwartier voor tijd de enige treffer. Gregory van der Wiel viel bij de thuisploeg in de slotfase nog in.

Lazio nam de vierde plaats over van Roma door de uitwedstrijd tegen SPAL 2013 in een simpele 2-5 overwinning om te zetten. Spits Ciro Immobile nam liefst vier van de vijf goals voor zijn rekening. Stefan de Vrij verscheen zoals gebruikelijk aan de aftrap namens de Romeinen.

AC Milan boekte pas zijn tweede competitieoverwinning onder leiding van trainer Gennaro Gattuso. De gevallen topclub zegevierde op eigen veld met 1-0 van Crotone dankzij een doelpunt van Leonardo Bonucci.

Costa

Diego Costa deed van zich spreken bij zijn competitierentree voor Atletico Madrid. De 29-jarige spits zorgde in de thuiswedstrijd tegen Getafe (2-0) voor de tweede treffer, maar kreeg wegens te uitbundig juichen zijn tweede gele kaart en dus rood.

Atletico was in het bikkelharde duel - er vielen in totaal elf gele kaarten, waarvan zeven voor rust - in de achttiende minuut op voorsprong gekomen door een doelpunt van Angel Correa.

Zo'n twintig minuten voor tijd tekende Costa voor de tweede treffer. De aanvaller, die vlak daarvoor al geel had gehad en meermaals bij opstootjes betrokken was, vierde zijn goal volgens de scheidsrechter te uitbundig met het publiek en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart.

Costa speelde woensdag in de bekerwedstrijd tegen Lleida Esportiu (0-4) al zijn eerste minuten van het seizoen en de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan scoorde toen ook.

Barcelona

Door de overwinning op Getafe heeft het Atletico van trainer Diego Simeone nu 39 punten uit achttien duels. Het gat met koploper FC Barcelona, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, is zes punten.

Valencia won eveneens (2-1 tegen Girona) en blijft zo in het spoor van Atletico. De ploeg staat derde met twee punten achterstand op Atletico. Barcelona en nummer vier Real Madrid spelen zondag.

De stadsderby van Sevilla werd een prooi voor Real Betis. De gasten waren met 3-5 te sterk voor Sevilla in een bij vlagen spijkerhard duel. Sevilla, dat voor het eerst onder leiding stond van Vincenzo Montella, blijft door de nederlaag vijfde, Betis klimt naar plek acht.

