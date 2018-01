Diego Costa scoort en krijgt rood bij competitierentree voor Atletico

Atletico was in het bikkelharde duel - er vielen in totaal elf gele kaarten, waarvan zeven voor rust - in de achttiende minuut op voorsprong gekomen door een doelpunt van Angel Correa.

Zo'n twintig minuten voor tijd tekende Costa voor de tweede treffer. De aanvalsleider, die vlak daarvoor al geel had gehad en meermaals bij opstootjes betrokken was, vierde zijn goal volgens de scheidsrechter te uitbundig met het publiek en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart.

Costa speelde woensdag in de bekerwedstrijd tegen Lleida Esportiu (0-4) al zijn eerste minuten van het seizoen en de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan scoorde toen ook.

Chelsea

Costa stond de afgelopen jaren onder contract bij Chelsea, maar was daar op een zijspoor beland. Atletico en Chelsea waren in september akkoord over een transfer, maar de transfermarkt was op dat moment al gesloten. Atletico mocht bovendien tot januari geen spelers aantrekken door een straf van de FIFA.

Door de overwinning op middenmoter Getafe heeft het Atletico van trainer Diego Simeone nu 39 punten uit achttien duels. Het gat met koploper FC Barcelona, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, is zes punten.

De Spaanse top vijf wordt gecompleteerd door Valencia (34 punten uit zeventien duels), Real Madrid (31 uit zestien) en Sevilla (29 uit zeventien). Valencia en Sevilla komen later zaterdag nog in actie. Barcelona en Real Madrid spelen zondag.

Serie A

In de Serie A beging koploper Napoli geen misstap. De ploeg van trainer Maurizio Sarri won in eigen huis met 2-0 van Hellas Verona.

Kalidou Koulibaly opende in de 66e minuut de score, waarna Jose Callejon in de 78e minuut aan alle spanning een einde maakte.

Napoli vergrootte dankzij de zege de voorsprong op nummer twee Juventus tot vier punten, al komt de titelverdediger later op zaterdag nog in actie op bezoek bij Cagliari.

Lazio nam de vierde plaats al dan niet tijdelijk over van stadgenoot AS Roma door met Stefan de Vrij in de basis de uitwedstrijd tegen SPAL 2013 in een simpele 2-5 overwinning om te zetten.

Immobile

Lazio had de zege voor een groot deel te danken aan Ciro Immobile, die maar liefst vier van de vijf doelpunten voor zijn rekening nam.

AC Milan boekte pas zijn tweede competitieoverwinning onder leiding van trainer Gennaro Gattuso. De gevallen topclub zegevierde op eigen veld met 1-0 van Crotone.

De afgelopen zomer voor tientallen miljoenen van Juventus overgekomen verdediger Leonardo Bonucci produceerde in de 54e minuut de enige treffer van het duel.

Verder pakten ook Torino (3-0 tegen Bologna), Benevento (3-2 tegen Sampdoria) en Genoa (1-0 tegen Sassuolo) zaterdag de volle buit.

