Ajax-spits Dolberg twee maanden aan de kant met voetblessure

De 20-jarige Dolberg speelde het gewonnen thuisduel (3-1) wel uit, maar werd tijdens de winterstop verder onderzocht in Denemarken. Bij terugkomst in Amsterdam kwam de blessure aan het licht, meldt Ajax op de website.

Erik ten Hag, de opvolger van de ontslagen trainer Marcel Keizer, kan zo'n twee maanden geen beroep doen op de spits. Dolberg reist maandag ook niet met zijn ploeggenoten mee naar het Portugese trainingskamp in Lagos.

Dolberg kwam in de afsluitende wedstrijd van het kalenderjaar 2017 nog voor rust als invaller binnen de lijnen voor de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar en was in de 72e minuut verantwoordelijk voor de 2-1. Dat was zijn vijfde doelpunt van dit Eredivisie-seizoen.

Huntelaar

Aan het begin van het seizoen sprak Keizer nog zijn vertrouwen uit in "eerste spits" Dolberg, maar de Deen moest in de punt van de aanval vaker dan hem lief was voorrang verlenen aan de teruggekeerde veteraan Huntelaar.

Door het wegvallen van Dolberg lijkt de 34-jarige Huntelaar voorlopig weer op een basisplaats te kunnen rekenen onder Ten Hag, die ook nog een beroep kan doen op de Colombiaan Mateo Cassierra.

Ajax hervat de competitie op zondag 21 januari met de Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers staan momenteel tweede, met vijf punten achterstand op koploper PSV. De Rotterdamse aartsrivaal en regerend kampioen is de nummer vijf.

