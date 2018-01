KNVB: 'Nouri werd wél geïnformeerd over uitslagen medische tests'

Als de KNVB bij medisch onderzoek afwijkingen ontdekt bij voetballers worden de betreffende spelers altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd, meldt een woordvoerder zaterdag. Ook de club wordt in dat geval op de hoogte gebracht.

Als een speler ouder is dan 16 jaar hoeft de KNVB niet de ouders te informeren. Dat is aan de voetballer zelf.

De KNVB wil niet specifiek ingaan op de zaak-Nouri. "Of wij bij hem een hartafwijking hebben geconstateerd kunnen we niet zeggen. Wij mogen daar geen uitspraak over doen. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim."

Uit het onderzoek van NRC kwam vrijdag naar voren dat afwijkende medische testen van de 20-jarige Nouri in het verleden niet werden gedeeld. Bovendien zou de clubarts van Ajax niet adequaat hebben gehandeld toen de middenvelder in juli vorig jaar tijdens een oefenduel in elkaar zakte.

Voormalig jeugdinternational Nouri lag dagenlang in een Oostenrijks ziekenhuis. Daar werd bij uitgebreid onderzoek ernstige en blijvende hersenschade geconstateerd. Ajax liet in oktober in de tot dusver laatste update weten dat Nouri inmiddels zelfstandig ademt en op een 'gewone' verpleegafdeling in het ziekenhuis ligt.

Ajax

Naar aanleiding van de berichtgeving van NRC bevestigde de familie Nouri via een advocaat in een persbericht dat een letseladvocaat in de arm is genomen om het handelen van de clubarts van Ajax te onderzoeken. In de verklaring werd bovendien geschokt gereageerd op het onderzoek.

"De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak zelf geen weet van deze afwijking heeft gehad", valt er te lezen. "Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking, had zij direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatig terugkerende tests, om zodoende vervolgens te kunnen beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn."

Ajax laat zaterdag weten op de hoogte te zijn van de hele situatie. "Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij, onderzoek doet", stelt de club uit Amsterdam. "Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee, alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld."

Ajax verstrekt geen inhoudelijke informatie aan derden zoals de media, aangezien het hier om een medisch en dus vertrouwelijk dossier gaat. "Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen", aldus de club.