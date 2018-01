Realistische Sneijder beseft dat Qatar kansen op Oranje 'niet vergroot'

De 33-jarige Sneijder zet waarschijnlijk zondag zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar bij Al-Gharafa, dat de spelmaker overneemt van het Franse OGC Nice.

Daarmee lijkt de 133-voudig international definitief uit beeld te raken bij de nog aan te stellen nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Sneijder hoopt niettemin op een belletje van de opvolger van Dick Advocaat.

"Ik bedank niet voor Oranje en zal er staan als de nieuwe bondscoach me nodig denkt te hebben", vertelt de Utrechter aan De Telegraaf. "Maar ik ben realist en besef dat dit mijn kansen niet vergroot."

Sneijder staat op het punt zich tot de zomer van 2019 bij Al-Gharafa te verbinden, maar sluit niet uit dat beide partijen na die periode nog langer met elkaar doorgaan. "Het ligt eraan hoe de samenwerking bevalt."

Salaris

Sneijder erkent dat de financiën in Qatar van invloed waren op zijn beslissing om in de 'zandbak' te gaan spelen. "Ik zou liegen als ik zei dat ik daar niet naar heb gekeken. En met het salaris is niks mis. Maar als je 33 bent, heb je de clubs niet meer voor het uitkiezen."

Toch zal het na avonturen bij Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en Nice even wennen worden voor Sneijder. "Natuurlijk heb ik links en rechts wel wat informatie ingewonnen. Maar van mijn debuut en eerdere transfers weet ik dat het vooral goed is om alles maar op me af te laten komen en er het beste van te maken."

"De gesprekken met de club gaven me een goed gevoel en ik denk iets te kunnen toevoegen. Ik wil weer voetballen, krijg bij Al-Gharafa die kans en verheug me daarop. Ik voel me fit en kan niet wachten om aan de slag te gaan."

Engeland

Sneijder kwam bij Nice nauwelijks in de plannen van trainer Lucien Favre voor. Hij speelde in totaal slechts acht officiële wedstrijden. Zijn laatste optreden dateert van 19 november. Vijf dagen eerder speelde hij zijn vooralsnog laatste interland; in en tegen Roemenië (0-3 winst).

De eerstvolgende interland van het Nederlands elftal is op 23 maart, wanneer Engeland op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena. Al-Gharafa, de huidige nummer zeven van Qatar, hervat de competitie aanstaande vrijdag tegen Al-Ahli Doha.