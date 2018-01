Mourinho begraaft strijdbijl niet en kibbelt verder met 'matchfixer' Conte

Conte werd in 2012 geschorst, omdat hij als trainer van Siena geweten zou hebben dat wedstrijden gemanipuleerd werden en dat niet had doorgegeven aan de Italiaanse bond.

Na beroep werd zijn schorsing met een halfjaar teruggebracht, maar de oud-international mocht alsnog vier maanden niet op de bank van zijn toenmalige werkgever Juventus plaatsnemen. Vorig jaar werd hij door een Italiaanse rechter alsnog vrijgesproken van betrokkenheid bij het matchfixingschandaal.

Mourinho is die zaak echter nog niet vergeten en wreef het er vrijdag nog eens in bij Conte, met wie hij al dagen in een verbale strijd verwikkeld is. "Ja, ook ik heb in het verleden fouten gemaakt", zei hij. "Ik maak er nu minder, maar zal ze altijd blijven maken."

"Maar wat mij nog nooit overkomen is en wat me ook nooit zal overkomen, is dat ik geschorst word voor een omkoopschandaal. Dat is nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren."

Clown

De immer uitgesproken Mourinho reageert op die manier op de eerdere uithaal van Conte, die de United-coach "dement en seniel" noemde nadat hij zelf als "clown" betiteld werd door de Portugees.

Volgens Mourinho werden zijn uitspraken uit hun verband gerukt en heeft hij Conte nooit een clown genoemd. "Ik had het over mezelf. Ik heb doelpunten gevierd door 50 meter langs de zijlijn te rennen, op mijn knieën te glijden en uitbundig te juichen voor de fans."

"Ik neem het de Chelsea-trainer niet kwalijk dat hij het zich persoonlijk aantrok, maar ik had het echt over mezelf en wilde er alleen maar mee aangeven dat ik me niet als een clown hoef te gedragen om passie te tonen."

United en regerend kampioen Chelsea zijn momenteel met elkaar verwikkeld in een strijd om de tweede plek achter Premier League-koploper Manchester City. De 'Red Devils' verdedigen een voorsprong van één punt ten opzichte van de Londenaren.

