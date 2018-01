Matchwinner Van Dijk ziet jongensdroom uitkomen bij Liverpool-debuut

De 26-jarige Van Dijk kopte Liverpool in de 84e minuut naar de winst in de Merseyside-derby en daarmee naar de vierde ronde van de FA Cup. "Mooier dan dit wordt het niet", jubelde de Oranje-international na afloop op Anfield.

"Het was echt een fantastisch avond. Dat we een tegendoelpunt kregen is wel een smetje, maar bij je debuut de winnende treffer scoren in een derby is iets waar je als jongetje van droomt. En ik heb het net zomaar even geflikt", aldus de euforische Van Dijk.

Liverpool telde een recordbedrag van zo'n 84,5 miljoen euro neer voor de centrale verdediger, die daarmee in één klap de duurste verdediger én de duurste Nederlander ooit werd. Dat leidde tot veel kritiek, maar die verstomde vrijdagavond direct na de heldenrol voor de Brabander.

"Ik ben vooral heel erg blij dat we door zijn naar de volgende ronde, want ik ben ervan overtuigd dat we een goede kans hebben om de FA Cup te winnen", reageerde Van Dijk. "En dan ook nog eens scoren bij mijn debuut, fantastisch."

Sprookje

Ook zijn nieuwe manager, Jürgen Klopp, was in de wolken na het droomdebuut van Van Dijk. "Een sprookje", omschreef de Duitser de entree van de centrale verdediger. "En dat in een wereld waar sprookjes nauwelijks meer geschreven worden. Dit is dus echt iets bijzonders."

Klopp twijfelde aanvankelijk of hij Van Dijk speeltijd zou gunnen. Mede door transferperikelen ontbreekt het de Nederlander aan wedstrijdritme. "Maar hij deed het stukken beter dan ik had verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft precies laten zien wat we van hem willen zien."

Toch hoopt de Duitse trainer dat het verwachtingspatroon vanwege het prijskaartje niet té hoog wordt. "Dat is altijd moeilijk en hij is ook maar een mens. Hoge verwachtingen kunnen veel druk bij een speler leggen, maar daar ging hij vandaag goed mee om."

Begin

Volgens Van Dijk zelf heeft de warme ontvangst bij Liverpool daaraan bijgedragen. "Iedereen heeft me heel hartelijk welkom geheten. Ik wil nu vooral nog beter worden en hard werken. Voor het team, de club en de fans. Dit is pas het begin", verzekerde de oud-speler van FC Groningen en Celtic.

Door de gewonnen derby tegen Everton is Liverpool nu al zeventien wedstrijden op rij ongeslagen. Volgende week zaterdag kan Van Dijk zijn competitiedebuut maken in de topper tegen koploper Manchester City.

