Luhukay begint bij Sheffield Wednesday aan eerste klus buiten Duitsland

Luhukay (54) volgt bij de 'Owls' de opgestapte Carlos Carvalhal op. De Portugees vertrok vlak voor de kerstdagen en werd enkele dagen later aangesteld als nieuwe manager van Swansea City.

In september 2016 stapte Luhukay na slechts vier maanden op bij VfB Stuttgart. In Duitsland was hij eerder hoofdcoach bij onder meer Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC.

Sheffield liep de afgelopen twee seizoenen steeds op net nippertje promotie naar de Premier League mis. Dit seizoen vallen de prestaties van de club in het Championship, het tweede niveau in Engeland, behoorlijk tegen.

Promotie

De clubleiding van Sheffield hoopt dat Luhukay zijn reputatie als 'promotie-expert' ook in Engeland waar kan maken. Hij leidde Mönchengladbach, Augsburg en Hertha allemaal naar de Bundesliga.

"Na een uitgebreide zoektocht naar de ideale kandidaat om ons vooruit te helpen, ben ik ervan overtuigd dat Jos die man is", zegt Dejphon Chansiri, de Thaise eigenaar van Sheffield.

Luhukay, die volgende week in de stadsderby tegen Sheffield United voor het eerst op de bank zit, heeft naar eigen zeggen de afgelopen maanden diverse aanbiedingen uit de Bundesliga afgeslagen. "Ik wilde een volledig nieuwe uitdaging aangaan. Sheffield Wednesday is precies waar ik op zat te wachten."

Stam

Door de komst van Luhukay naar Sheffield zijn er twee Nederlanders actief als manager in het Championship. Bij competitiegenoot Reading staat Jaap Stam aan het roer.

In de Premier League moesten Frank de Boer en Ronald Koeman eerder dit seizoen het veld ruimen. Zowel De Boer (bij Crystal Palace) als Koeman (bij Everton) werd op straat gezet vanwege tegenvallende prestaties.

Doordat in Duitsland ook Andries Jonker en Peter Bosz opzij werden gezet bij respectievelijk VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund is er voor het eerst in ruim 21 jaar geen Nederlandse trainer actief in een van de vier grote Europese competities.