'KNVB en Ajax wisten sinds 2014 van hartafwijking Nouri'

De afwijking werd destijds bij een medische controle geconstateerd, maar beoordeeld als ongevaarlijk, schrijft NRC. De KNVB deelde de informatie schriftelijk met Ajax.

De 20-jarige Nouri kreeg begin juli tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen te maken met hartritmestoornissen en moest op het veld worden gereanimeerd.

De voormalig jeugdinternational lag dagenlang in een Oostenrijks ziekenhuis. Daar werd bij uitgebreid onderzoek ernstige en blijvende hersenschade geconstateerd. Ajax liet in oktober in de tot dusver laatste update weten dat Nouri inmiddels zelfstandig ademt en op een 'gewone' verpleegafdeling in het ziekenhuis ligt.

Geschokt

Khalid Kasem, advocaat en woordvoerder van de familie Nouri, reageert geschokt op de bevindingen van NRC. "Het nieuws dat in april 2014 bij Abdelhak een hartafwijking is geconstateerd, is voor de familie een enorme schok", zegt hij.

"Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking hadden zij aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek en regelmatig terugkerende tests om te beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking zijn. Dit alles is niet gebeurd, zo moet de familie helaas constateren."

Bovendien zou niet optimaal zijn gehandeld toen Nouri tijdens het oefenduel in Oostenrijk te maken kreeg met hartritmestoornissen. "De signalen dat de zorg op het veld niet adequaat is geweest, heeft de familie, veelal informeel, van verschillende medici te horen gekregen", aldus Kasem.

Letseladvocaat

NRC meldt dat Ajax en de familie Nouri inmiddels verwikkeld zijn in een juridische zaak en dat beide partijen een letseladvocaat in de arm hebben genomen.

De voornaamste reden voor de familie om een advocaat in te schakelen zou zijn dat Ajax geen volledige openheid van zaken wil geven over de dag waarop Nouri in elkaar zakte. Zowel het handelen van de clubarts van Ajax als diens medische geschiedenis zou veel vragen oproepen.

Ajax wil niet ingaan op vragen van NRC en laat via een woordvoerder weten "geen inhoudelijke informatie te verstrekken, aangezien het een medisch en dus vertrouwelijk dossier betreft. Daarnaast heeft onze dokter zich te houden aan het beroepsgeheim. Wij communiceren rechtstreeks met de familie Nouri over de zaken aangaande Abdelhak, en niet via de media".