Chelsea-coach Conte fileert 'demente en seniele' Mourinho

Mourinho had zich donderdag laten ontvallen dat Conte zich als een "clown" gedraagt langs de lijn en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Italiaanse coach van Chelsea.

"Ik weet niet precies hoe je dat in het Engels zegt, maar hij is dement en seniel", zei de 48-jarige Conte half in het Italiaans over Mourinho.

"Hij moet zichzelf eens terugzien. Misschien had hij het over zichzelf van vroeger. Soms vergeet iemand wat hij in het verleden heeft gezegd en bij hem geldt dat voor zijn gedrag."

Het is niet de eerste keer dat Conte en Mourinho elkaar verbaal in de haren vliegen. In oktober zei Conte nog dat de Portugees zich minder met Chelsea moest bemoeien en Mourinho liet vorig jaar al eens zijn ongenoegen blijken over de manier waarop Conte goals van Chelsea vierde.

Passie

"Dat ik me aan de zijlijn niet als een clown gedraag, wil niet zeggen dat ik al mijn passie kwijt ben", had de 54-jarige Mourinho donderdag gezegd, waarbij hij hintte op collega Conte.

"Ik gedraag me liever op een meer volwassen manier. Dat is beter voor mezelf en voor het team. Je hoeft je niet als een gek te gedragen om je passie uit te dragen."

United en Chelsea zijn met elkaar in de slag om de tweede plaats in de Premier League, ver achter het ongenaakbare Manchester City. Het verschil tussen beide ploegen is na 22 speelrondes een punt in het voordeel van de 'Red Devils'.

Het Chelsea van Conte speelt volgende week zaterdag in de dertiende speelronde thuis tegen Leicester City. Mourinho neem het twee dagen later met United op tegen Stoke City.

