Aanwinst Tagliafico tekent contract tot zomer van 2022 bij Ajax

De transfer van de 25-jarige Tagliafico, die maandag meegaat op traingskamp naar Portugal, werd woensdag al bevestigd door Independiente, de club waarvoor hij sinds 2015 speelde. In de jaren daarvoor was hij eigendom van Banfield.

"Ajax is een club met een grote historie. Dat heeft mij ook verleid om hier te komen spelen. Vanwege die historie denk ik dat ik hier in de toekomst ook een titel kan winnen", aldus de winteraanwinst bij zijn presentatie in Amsterdam.

Tagliafico moet bij Ajax de concurrentie aangaan met linksbacks Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Maximilian Wöber. Die laatste twee kunnen ook centraal achterin spelen.

Volgens Argentijnse media betaalt Ajax ruim 4 miljoen euro voor Tagliafico, wiens contract bij Independiente nog een jaar doorliep. Naar verluidt kon de vleugelverdediger, die in 2017 debuteerde in het Argentijnse elftal, ook naar clubs in Duitsland en Spanje, maar gaf hij de voorkeur aan Ajax.

Leidersrol

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft een hoge pet op van Tagliafico. "We verwachten van Nico een leidersrol", zegt hij. "Hij is ervaren, zat al bij een grote club en heeft een bepaalde straatvechtersmentaliteit. Dat past goed in onze groep. Hopelijk slaat dit over op onze jonge spelers."

De handtekening van Tagliafico is voor Ajax het tweede goede nieuws van de dag, want eerder vrijdag verlengde middenvelder Donny van de Beek zijn contract. Hij ligt net als de Argentijnse aanwinst nu tot medio 2022 vast.

In de voorbije maanden verlengden meer Ajacieden hun contract. Onder meer Frenkie de Jong (ook tot medio 2022), Matthijs de Ligt (2021) en Joël Veltman (2020) tekenden bij.

Ajax hervat het Eredivisieseizoen op zondag 21 januari in de Arena tegen Feyenoord. De Klassieker wordt de eerste officiële wedstrijd van de Amsterdammers onder leiding van trainer Erik ten Hag, die de ontslagen Marcel Keizer is opgevolgd.