Barkley verlaat Everton na twaalfenhalf jaar definitief voor Chelsea

De transfer hing al even in de lucht, want Britse media speculeerden in de voorbije weken volop. Volgens de pers betaalt Chelsea zo'n 17 miljoen euro voor Barkley, die op Stamford Bridge met rugnummer acht gaat spelen.

Barkley laat Everton na liefst twaalfenhalf jaar achter zich. Hij belandde in 2005 in de jeugdopleiding van de club uit Liverpool en speelde in totaal 179 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Hij scoorde daarin 27 keer.

"Het is ongelooflijk om een frisse start te kunnen maken bij een club als Chelsea. Ik hoop de vorm weer op te pakken waarmee ik vorig seizoen eindigde", zegt Barkley op de site van Chelsea.

De 22-voudig international van Engeland, die bij Everton een aflopend contract had, leek afgelopen zomer al op weg naar de regerend landskampioen. De overgang ging toen echter niet door omdat hij een hamstringblessure opliep. Mede daardoor kwam hij dit seizoen nog niet in actie.

Tosun

Tegenover het vertrek van Barkley staat voor Everton de komst van Cenk Tosun, die later vrijdag werd gepresenteerd. De 26-jarige spits komt over van Besiktas en tekent voor vierenhalf jaar op Goodison Park.

Tosun, die in Duitsland werd geboren maar 25-voudig international van Turkije is, kwam eerder uit voor Eintracht Frankfurt en Gaziantepspor. Bij Besiktas was hij ploeggenoot van Ryan Babel en Jeremain Lens.

