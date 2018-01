Van de Beek verlengt Ajax-contract met twee jaar tot medio 2022

Van de Beek, die op 26 november 2015 debuteerde in het Europa League-duel met Celtic (1-2), heeft zich bij Ajax opgewerkt tot basisspeler. Dit seizoen kwam hij in 23 officiële duels tot acht goals.

In totaal staat de teller van Van de Beek op 65 officiële wedstrijden en negen treffers. Zijn prestaties bij Ajax zorgden er ook al voor dat hij meermaals geselecteerd werd voor het Nederlands elftal en in november als invaller zijn interlanddebuut maakte in het oefenduel met Roemenië (0-3 winst).

In de voorbije maanden verlengden meer Ajacieden hun contract. Onder meer Frenkie de Jong (ook tot medio 2022), Matthijs de Ligt (2021) en Joël Veltman (2020) tekenden bij.

Tagliafico

De verwachting is dat Ajax snel met meer nieuws komt. Nicolas Tagliafico wordt een dezer dagen namelijk gepresenteerd in de Arena. De Argentijnse linksback komt over van Independiente en is eenmalig international.

Volgens Argentijnse media betaalt Ajax ruim 4 miljoen euro voor de 25-jarige Tagliafico, wiens contract bij de Argentijnse club nog een jaar doorliep. Waarschijnlijk gaat hij mandag al mee op trainingskamp met Ajax naar Portugal.

Ajax hervat het Eredivisieseizoen op zondag 21 januari in de Arena tegen Feyenoord. De Klassieker wordt de eerste officiële wedstrijd van de Amsterdammers onder leiding van trainer Erik ten Hag, die de ontslagen Marcel Keizer is opgevolgd.

Tijdens het trainingskamp in Portugal speelt Ajax oefenwedstrijden tegen het Deense Lyngby BK en het Duitse MSV Duisburg.