AS Roma schorst Nainggolan voor roken en drinken tijdens jaarwisseling

De 29-jarige Nainggolan zond op oudjaarsavond via Instagram live uit dat hij aan het feesten was. Hij rookte daarbij sigaretten en dronk bier.

"Voor wie fouten maakt, zijn er gevolgen", zei Roma-trainer Eusebio Di Francesco vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Atalanta. "Deze beslissing is in lijn met de gedragscode van de club. Voor iedereen binnen Roma is dit gedrag onacceptabel."

Volgens Italiaanse media heeft de 29-voudig international, die dit seizoen tot dusver vijftien competitiewedstrijden speelde, ook nog een boete gekregen van 100.000 euro.





Spijt

Een dag na de jaarwisseling excuseerde Nainggolan, die vaker rokend is gefilmd en gefotografeerd, zich al voor zijn gedrag. "Het spijt me wat er gebeurd is. Ik houd ervan om plezier te maken met mijn vrienden, maar daarin ben ik te ver gegaan", aldus Nainggolan, die bij Roma ploeggenoot is van de Nederlanders Kevin Strootman en Rick Karsdorp.

De wedstrijd tegen Atalanta begint zaterdag om 18.00 uur. De ploeg van Di Francesco staat vierde in de Serie A met negen punten achterstand op koploper Napoli, dat thuis speelt tegen Hellas Verona.

