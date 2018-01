Nigel de Jong verbindt zich aan Mainz na vertrek bij Galatasaray

De Jong, wiens verbintenis in Turkije nog een halfjaar doorliep, was op een zijspoor beland bij Galatasaray. Hij speelde dit seizoen geen minuut in de Turkse Süper Lig en zowel de club als de speler zag een transfervrij vertrek als beste optie.

Op de site van Mainz laat De Jong blijken zich te hebben verdiept in zijn nieuwe Duitse werkgever. "Ik heb een goed beeld van de ploeg. Ze zijn goed georganiseerd en willen aanvallen. Ik wil het team en de club helpen en kijk uit naar mijn terugkeer in de Bundesliga", zegt de oud-speler van Hamburger SV.

Mainz-directeur Rouven Schröder: "Nigel is een leider en een aanjager, maar ook een slimme speler en een echte prof. Hij moet het team met zijn geweldige ervaring en karakter een belangrijke impuls geven in de tweede seizoenshelft."

De Jong treft bij Mainz, de huidige nummer vijftien van de Bundesliga, onder anderen voormalig Ajacied Viktor Fischer. De club hervat de competitie volgende week zaterdag met een uitduel met Hannover 96.

Oranje

De Jong stond sinds 2016 bij Galatasaray onder contract. De twintigvoudig landskampioen nam hem over van het Amerikaanse LA Galaxy. Eerder speelde de 81-voudig Oranje-international voor Ajax, HSV, Manchester City en AC Milan.

De laatste interland van De Jong dateert van 28 maart 2015 tegen Turkije (1-1). Destijds zette bondscoach Guus Hiddink hem in de basis in de Arena. Onder Danny Blind en Dick Advocaat werd De Jong de afgelopen jaren niet meer geselecteerd voor Oranje.

Door het vertrek van De Jong bij Galatasaray is Ryan Donk de enige overgebleven Nederlander bij de Turkse topclub, maar ook hij komt amper aan spelen toe. Galatasaray heeft ook nog de in Rotterdam geboren Garry Mendes Rodrigues onder contract staan. De oud-speler van FC Dordrecht is international van Kaapverdië.

Afgelopen zomer werd De Jong in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar tot een overgang kwam het niet.