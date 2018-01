'Sneijder verlaat Nice en tekent zondag contract bij Qatarees Al-Gharafa'

De 33-jarige Sneijder tekent volgens De Telegraaf een contract dat hem tot de zomer van 2019 aan Al-Gharafa bindt. Hij zou alleen nog medisch gekeurd moeten worden, waarna de transfer zondag kan worden afgerond in het bijzijn van zaakwaarnemer Guido Albers.

De spelmaker speelt nog maar een halfjaar bij Nice, dat hem in de zomerse transferperiode overnam van Galatasaray. In Turkije kwam hij steeds minder aan spelen toe en ook in Frankrijk speelde de aanvallende middenvelder vaker niet dan wel onder trainer Lucien Favre.

Tot nu toe kwam de Utrechter slechts vijf competitiewedstrijden voor Nice uit. Het laatste duel dat Sneijder speelde was het competitieduel met SM Caen op 19 november (1-1). Hij speelde toen de hele wedstrijd voor de club uit de Zuid-Franse kustplaats. Vijf dagen eerder kwam hij voor Oranje als invaller in actie in de oefeninterland tegen Roemenië (0-3 winst).

Los Angeles

Nice en Sneijder spraken eerder al uit dat een vertrek in de winter voor beide partijen de beste oplossing is en de oud-speler van Ajax, Real Madrid en Internazionale werd al maanden in verband gebracht met een overgang naar MLS-club Los Angeles FC.

Bij Al-Gharafa, de huidige nummer zeven van de Qatarese Premier League, zou de Turkse trainer Bülent Uygun een belangrijke rol in gedachten hebben voor Sneijder, die eindelijk weer aan spelen toe wil komen. Bij de 'Cheetahs' kan hij ploeggenoot worden van de Chileen Luis Jimenez en de Slowaak Vladimir Weiss.

In het verleden kwamen ook bekende spelers als Marcel Desailly, Ze Roberto, Juninho, Afonso Alves, Sonny Anderson, Mark Bresciano en Paulo Wanchope uit voor Al-Gharafa.