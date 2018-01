Salah troeft teamgenoot Mané af als Afrikaans voetballer van het jaar

Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund moest genoegen nemen met de derde plaats. Feyenoorder Karim El Ahmadi was ook lang in de race, maar viel vorige maand net als zeven anderen af bij de voorlaatste schifting.

De 25-jarige Egyptenaar Salah kende een prachtig jaar. Hij schoot zijn land naar het WK in Rusland en stapte in de zomer over van AS Roma naar Liverpool. In Engeland was hij in 29 officiële duels al goed voor 23 goals en acht assists.

Aubameyang werd twee jaar geleden nog uitgeroepen tot beste speler van het Afrikaanse continent. Vorig jaar eindigde hij als tweede achter Leicester City-aanvaller Riyad Mahrez.

Nationale ploeg

Egypte viel behoorlijk in de prijzen in de Ghanese hoofdstad Accra, want de nationale ploeg werd verkozen als beste team van Afrika en bondscoach Héctor Cúper van Egypte mocht de prijs van beste trainer in ontvangst nemen.

Bij de verkiezing voor Afrikaans voetballer van het jaar de winnaar bepaald op basis van de stemmen van CAF-leden, media en de bondscoaches en aanvoerders van de nationale ploegen.