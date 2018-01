Heerenveen haalt Bulthuis terug naar Eredivisie, Sparta huurt Dos Santos

Bulthuis (27) verruilt FK Qabala uit Azerbeidzjan voor Heerenveen. Hij speelde tussen 2010 en 2014 voor FC Utrecht en verkaste vervolgens naar 1. FC Nürnberg. Afgelopen zomer tekende hij bij Qabala.

"Ik ben blij met mijn terugkeer naar Nederland en wil mezelf weer in de kijker spelen, zoals ik dat eerder in Duitsland bij Nürnberg heb gedaan", bevestigt Bulthuis, die vrijdag tekent in Friesland, zijn transfer bij de NOS.

"Heerenveen had afgelopen zomer al belangstelling. Het is een mooie volksclub en ik heb familie in Friesland wonen. Dat maakt het helemaal speciaal."

Bulthuis, die al grotendeels medisch gekeurd is, geldt als eerste winteraankoop van Heerenveen. Het is niet bekend hoeveel de Friezen betalen voor de linksback die nog een contract voor tweeënhalf jaar had in Azerbeidzjan.

Het Heerenveen van trainer Jurgen Streppel verblijft van 7 tot en met 13 januari in Spanje, waar onder meer een oefenwedstrijd tegen Anderlecht wordt gespeeld. De competitie wordt op 20 januari hervat met een uitduel met Vitesse.

Dos Santos

De 21-jarige Dos Santos was bij AZ veroordeeld tot een reserverol en geldt als eerste versterking voor het Sparta van trainer Dick Advocaat. "Nu heb ik weer de kans om mezelf te laten zien. Er waren nog een paar clubs geïnteresseerd, maar ik heb een goede band met Advocaat. Het gevoel was gelijk goed", aldus de aanvaller.

Dos Santos en Advocaat kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij AZ. De inmiddels 70-jarige Advocaat was in het seizoen 2013/2014 hoofdtrainer bij de Alkmaarse club.

Dos Santos sluit vrijdag aan bij de selectie van Sparta. De club vertrekt zondag voor een vierdaags trainingskamp naar Malaga, waar onder meer een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma staat.

Maatregelen

Advocaat werd onlangs aangesteld bij Sparta als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor. Hij moet de huidige nummer zeventien van de Eredivisie in de tweede seizoenshelft naar handhaving leiden.

Bij zijn presentatie op Het Kasteel kondigde de voormalig bondscoach van Oranje maatregelen aan. Hij liet onder meer weten de selectie te willen versterken en Dos Santos is nu dus de eerste winteraanwinst.

Sparta hervat de competitie op dinsdag 16 januari op eigen veld met een inhaalwedstrijd tegen Vitesse. Vijf dagen later speelt de ploeg van Advocaat in de negentiende speelronde thuis tegen stadgenoot Excelsior.

