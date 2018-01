PSV wil niet meewerken aan vertrek De Jong naar Club America

De trainer van de Noord-Amerikanen, Miguel Herrera, bevestigde woensdag dat er is gesproken met de 27-jarige De Jong. Technisch manager Marcel Brands van PSV wil de aanvaller echter behouden.

"Ik heb één telefoontje gehad en aangegeven dat wij niet voornemens zijn om Luuk in de winter te verkopen. Wellicht wel komende zomer, maar niet nu", zegt Brands donderdag tegen FOX Sports.

Volgens de bestuurder van de Eindhovenaren is de interesse van Club America in De Jong, die nog tot medio 2020 vastligt in het Philips Stadion, niet zo concreet als sommige media willen doen geloven.

"Wij horen er heel weinig van, het is in de media een heel groot issue. Ik weet dat men via een zaakwaarnemer heeft aangegeven dat de club geïnteresseerd is en dat Luuk één keer contact heeft gehad. Het is allemaal niet zo concreet als het op dit moment lijkt."

De Jong gaat vrijdag gewoon mee op trainingskamp met PSV naar Florida, waar de selectie van trainer Phillip Cocu zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft.

Maher

Brands ging voor de camera van FOX Sports ook in op de situatie rond Adam Maher. De in Eindhoven overbodige middenvelder geniet belangstelling van Sparta Rotterdam, maar een overstap is volgens de technisch manager onwaarschijnlijk.

"Ik heb een gesprek gehad met Sparta en we zijn bereid mee te werken, maar de bal ligt bij Adam. Zijn zaakwaarnemer zei dat het waarschijnlijk niet iets is waar Adam interesse in heeft."

Koploper PSV was eerder deze winter al actief op de transfermarkt door Maximiliano Romero binnen te halen. De 18-jarige Argentijnse spits werd voor ruim 10 miljoen euro overgenomen van Velez Sarsfield.

De Eindhovenaren, die in de Eredivisie vijf punten voorsprong hebben op achtervolger Ajax, hervatten de competitie op 21 januari met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

