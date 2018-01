Herstelde recordaankoop Dembélé terug in wedstrijdselectie FC Barcelona

De 20-jarige Dembélé, die afgelopen zomer voor 105 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, kwam op 16 september tegen Getafe voor het laatst in actie. Hij scheurde in die wedstrijd een spier in zijn linkerbovenbeen af en onderging een operatie in Finland.

Door zijn blessure speelde de Fransman pas drie officiële wedstrijden, twee in de competitie en één in de Champions League, en kwam nog niet tot scoren voor de Catalanen.

Jasper Cillessen zal naar verwachting het doel verdedigen tegen Celta. De keeper van Oranje krijgt in bekerduels doorgaans de voorkeur boven de Duitser Marc-André ter Stegen.

Messi

Trainer Ernesto Valverde geeft sterspelers Lionel Messi, Luis Suarez en Andres Iniesta rust. Door blessures ontbreken Samuel Umtiti en Paco Alcacer, terwijl ook Gerard Delofeu, Rafinha en Arda Turan niet in de selectie zijn opgenomen. Jeugdspelers Carles Aleña en José Arnaiz zijn wel afgereisd naar Vigo.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Celta begint donderdagavond om 19.00 uur in Estadio Balaidos. De terugwedstrijd in de achtste finales wordt volgende week in Camp Nou gespeeld.