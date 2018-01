Simeone zegt dat teruggekeerde Costa Atletico direct energie geeft

Costa, die overkwam van Chelsea, zorgde als invaller voor de 0-3 tegen Lleida, de club uit de Segunda Division B die uiteindelijk met 0-4 onderuitging in de achtste finale van de Copa del Rey. "Diego wekte meteen enthousiasme op", zei Simeone na afloop op de persconferentie. "Met hem op het veld kwam er meer vaart in ons spel."

Voor de 29-jarige Spanjaard was het duel met Lleida zijn eerste wedstrijd in een halfjaar. De afgelopen maanden kwam hij niet voor in de plannen van Chelsea-manager Antonio Conte. Door zijn gebrek aan speeltijd verwacht Simeone dat Costa nog enige tijd nodig heeft voordat hij weer negentig minuten kan presteren.

"We gaan hem rustig brengen. Hij heeft nog altijd zijn snelheid en zijn fysieke kracht. Wat hij in de eerste vijf minuten liet zien, is alles wat we van hem verwachten."

Concurrentie

Door de komst van Costa, die in 2014 vertrok bij Atletico, is de concurrentie voorin toegenomen. De Madrilenen hebben vijftig miljoen euro betaald voor de spits, die voorin met Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Fernando Torres, Angel Correa en Yannick Carasco moet strijden om een plek in de basis.

Simeone benadrukt dat de zware concurrentie alleen maar goed is voor Atletico. "Bij Atletico zijn we een collectief. De komst van Costa prikkelt ons. Hopelijk zal hij de andere spelers helpen te groeien. Iedereen zal hard moeten werken om veel minuten te mogen spelen."

Dinsdag is de return tussen Atletico en Lleida in Madrid. Op zaterdag hervat Atletico de competitie met een thuiswedstrijd tegen Getafe.

Bekijk de stand en het programma in de Primera Division